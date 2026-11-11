Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. November 2026

Namenstag

Diégo, Kunibert, Lewin

Historische Daten

2025 – Nach 43 Tagen endet der längste Shutdown der US-Geschichte. Mit einem Übergangshaushalt können Hunderttausende Behördenmitarbeiter wieder bezahlt und Lebensmittelhilfen für Millionen Amerikaner aufgenommen werden.

2021 – Die US-Sängerin Britney Spears bekommt nach 13 Jahren unter Vormundschaft ihre Freiheit zurück. Ein Gericht in Los Angeles (US-Bundesstaat Kalifornien) hebt alle Auflagen der Vormundschaft auf.

2011 – Der italienische Regierungschef Silvio Berlusconi tritt zurück. Am 16. November wird eine neue Regierung unter dem Vorsitz des früheren EU-Kommissars Mario Monti vereidigt. Berlusconis Rücktritt wird als Ende einer Epoche gewertet: 17 Jahre lang hatte der Medienmogul die Politik in Italien bestimmt.

1996 – Bei der Kollision einer saudi-arabischen Boeing 747 und einer kasachischen Iljuschin Il-76 in rund 4.000 Meter Höhe über Nordindien kommen 349 Menschen ums Leben.

1996 – Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Urteile gegen DDR-Politiker und Mauerschützen wegen der Todesschüsse auf Flüchtlinge an der früheren innerdeutschen Grenze für verfassungsgemäß.

Geburtstage

1976 – Judith Holofernes (50), deutsche Musikerin, Sängerin und Gitarristin der Band Wir sind Helden («Nur ein Wort»)

1946 – Krister Henriksson (80), schwedischer Schauspieler, bekanntgeworden in der Rolle des Kommissars Kurt Wallander in der ARD-Krimiserie «Mankells Wallander»

1936 – Reinhold Neven Du Mont (90), deutscher Verleger und Autor, Leiter des Kölner Verlags Kiepenheuer & Witsch 1969-2001

1881 – Ulrich von Hassell, deutscher Diplomat und Widerstandskämpfer, 1944 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und in Berlin-Plötzensee ermordet, gest. 1944

Todestage

1986 – Ria Falk, deutsche Eiskunstläuferin, Olympiasiegerin im Paarlaufen mit Paul Falk 1952 in Oslo, geb. 1922