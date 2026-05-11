Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Mai 2026

Namenstag

Bogdan, Modoald, Pankratius

Historische Daten

2011 – Der baden-württembergische Landtag wählt Winfried Kretschmann zum Ministerpräsidenten. Erstmals steht ein Grünen-Politiker an der Spitze einer Landesregierung.

1971 – Im bundesdeutschen Fernsehen gibt die erste Nachrichtensprecherin ihr Debüt. Im ZDF spricht Wibke Bruhns die Spätnachrichten.

1941 – Der deutsche Ingenieur Konrad Zuse stellt in Berlin den ersten Computer der Welt vor. Das mit Lochstreifen gesteuerte Gerät «Z 3» hat die Größe dreier Kühlschränke.

1926 – Der Norweger Roald Amundsen und der Italiener Umberto Nobile erreichen mit dem Luftschiff «Norge» den Nordpol.

1881 – Mit dem Vertrag von Bardo wird das jahrhundertelang türkisch beherrschte Tunesien zum Protektorat der Franzosen.

Geburtstage

1981 – Rami Malek (45), amerikanischer Schauspieler («Bohemian Rhapsody» Oscar als bester Hauptdarsteller 2019)

1961 – Thomas Dooley (65), deutsch-amerikanischer Fußballspieler (1. FC Kaiserslautern 1988-1993, FC Schalke 04 1995-1997)

1946 – Daniel Libeskind (80), amerikanischer Architekt (Jüdisches Museum Berlin, Kriegsmuseum in Manchester)

1936 – Klaus Doldinger, deutscher Jazzsaxofonist und Komponist (zahlreiche Filmmusiken: «Tatort», «Das Boot», «Die unendliche Geschichte»), gest. 2025

Todestage

2006 – Gustav Trampe, deutscher Fernsehjournalist und Moderator («Kennzeichen D», «Auslandsjournal», «heute-journal»), geb. 1932