Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Mai 2026
Namenstag
Bogdan, Modoald, Pankratius
Historische Daten
2011 – Der baden-württembergische Landtag wählt Winfried Kretschmann zum Ministerpräsidenten. Erstmals steht ein Grünen-Politiker an der Spitze einer Landesregierung.
1971 – Im bundesdeutschen Fernsehen gibt die erste Nachrichtensprecherin ihr Debüt. Im ZDF spricht Wibke Bruhns die Spätnachrichten.
1941 – Der deutsche Ingenieur Konrad Zuse stellt in Berlin den ersten Computer der Welt vor. Das mit Lochstreifen gesteuerte Gerät «Z 3» hat die Größe dreier Kühlschränke.
1926 – Der Norweger Roald Amundsen und der Italiener Umberto Nobile erreichen mit dem Luftschiff «Norge» den Nordpol.
1881 – Mit dem Vertrag von Bardo wird das jahrhundertelang türkisch beherrschte Tunesien zum Protektorat der Franzosen.
Geburtstage
1981 – Rami Malek (45), amerikanischer Schauspieler («Bohemian Rhapsody» Oscar als bester Hauptdarsteller 2019)
1961 – Thomas Dooley (65), deutsch-amerikanischer Fußballspieler (1. FC Kaiserslautern 1988-1993, FC Schalke 04 1995-1997)
1946 – Daniel Libeskind (80), amerikanischer Architekt (Jüdisches Museum Berlin, Kriegsmuseum in Manchester)
1936 – Klaus Doldinger, deutscher Jazzsaxofonist und Komponist (zahlreiche Filmmusiken: «Tatort», «Das Boot», «Die unendliche Geschichte»), gest. 2025
Todestage
2006 – Gustav Trampe, deutscher Fernsehjournalist und Moderator («Kennzeichen D», «Auslandsjournal», «heute-journal»), geb. 1932
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