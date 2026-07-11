Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Juli 2026

Namenstag

Felix, Johannes, Sigisbert

Historische Daten

2025 – Die imposanten Märchenschlösser des bayerischen Königs Ludwig II. werden von der UN-Kulturorganisation Unesco zum Welterbe ernannt. Die Bauten Neuschwanstein, Herrenchiemsee und Linderhof gehören zu den bekanntesten touristischen Attraktionen in Bayern.

2011 – Die unter deutscher Federführung erarbeitete Resolution 1998 zum Schutz von Kindern wird einstimmig vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet. Das Papier ächtet den Angriff auf Schulen und Krankenhäuser.

2006 – Joachim Löw ist neuer Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er wird in Frankfurt/Main als Nachfolger von Jürgen Klinsmann präsentiert.

1906 – Alfred Dreyfus wird vom französischen Kassationsgericht voll rehabilitiert. Der jüdische Offizier war 1894 wegen angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse an das Deutsche Reich von einem Militärgericht zu lebenslanger Verbannung verurteilt worden. Das ihn belastende Anklagematerial wird später als Fälschung entlarvt («Dreyfus-Affäre»).

1806 – Die Gesandten von 16 deutschen Ländern schließen sich in Paris zum Rheinbund zusammen. Sie verlassen damit das Hoheitsgebiet des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation und unterwerfen sich Napoleon.

Geburtstage

1986 – Simone Laudehr (40), deutsche Fußballspielerin, Weltmeisterin 2007

1957 – Götz Alsmann (69), deutscher Entertainer, TV-Moderator («Zimmer frei») und Musiker

1951 – Monika Herz (75), deutsche Schlagersängerin («Kleiner Vogel»)

1926 – Oswald Mathias Ungers, deutscher Architekt (Wallraf-Richartz-Museum in Köln, Deutsches Architektur-Museum in Frankfurt), gest. 2007

Todestage

2016 – Miriam Pielhau, deutsche Moderatorin (Boulevardmagazin «taff», «Big Brother»), geb. 1975