Was geschah am 12. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Dezember 2025

Namenstag

Hartmann, Vizelin

Historische Daten

2024 – Der erst 18 Jahre alte Dommaraju Gukesh ist der jüngste Schach-Weltmeister der Geschichte. Der Inder besiegt bei der WM in Singapur Titelverteidiger Ding Liren im 14. und letzten Match.

2015 – Auf der Pariser UN-Klimakonferenz einigen sich nahezu alle Staaten der Welt auf einen Klimaschutz-Vertrag. Zentrales Ziel ist es, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Das Klimaabkommen tritt am 4. November 2016 in Kraft.

1985 – Die erste rot-grüne Koalition auf Landesebene startet in Hessen. Joschka Fischer wird Umweltminister. Zur Vereidigung trägt er Turnschuhe.

1985 – Unmittelbar nach dem Start bei Gander (Neufundland/Kanada) stürzt eine Chartermaschine mit US-Soldaten der Sinai-Friedenstruppen an Bord ab. 256 Menschen kommen ums Leben.

1870 – Joseph Rainey, Republikaner aus South Carolina, wird als erster schwarzer Abgeordneter des US-Repräsentantenhauses vereidigt.

Geburtstage

1975 – Stefan Gödde (50), deutscher Fernsehmoderator und Journalist («Galileo», «The Voice of Germany»)

1960 – Martina Hellmann (65), deutsche Leichtathletin, Goldmedaille im Diskuswurf für die DDR bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul

1960 – Volker Beck (65), deutscher Politiker, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen 2002-2013

1940 – Dionne Warwick (85), amerikanische Popsängerin («Walk on By», «Heartbreaker»)

Todestage

2020 – John le Carré, britischer Schriftsteller («Der Spion, der aus der Kälte kam», «Das Rußlandhaus», «Der Schneider von Panama») und Diplomat, geb. 1931