Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. April 2026

Namenstag

Giovanna, Giuseppe, Herta, Julius

Historische Daten

2006 – Das Bundeskartellamt genehmigt die vollständige Übernahme des Nachrichtensenders n-tv durch die RTL-Gruppe. Der Zusammenschluss ermögliche den Fortbestand des defizitären Senders.

1996 – Mit einem Festakt wird das neue Leipziger Messegelände eröffnet. Es wurde als das bis dahin modernste Ausstellungs- und Kongresszentrum Europas in knapp dreijähriger Bauzeit errichtet.

1961 – Der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin umkreist als erster Mensch mit der Raumkapsel «Wostok 1» die Erde.

1861 – Mit dem Angriff der konföderierten Südstaaten auf Fort Sumter in South Carolina beginnt der amerikanische Sezessionskrieg.

1606 – Der in England und Schottland regierende König James gibt den Schiffen seiner Königreiche eine gemeinsame Flagge. Es ist die Geburtsstunde des Union Jack, einer Kombination des roten englischen Georgskreuzes auf weißem Grund mit dem weißen schottischen Andreaskreuz auf blauem Grund.

Geburtstage

1971 – Shannen Doherty, amerikanische Schauspielerin (Hauptrolle in den Fernsehserien «Beverly Hills, 90210» und «Charmed – Zauberhafte Hexen»), gest. 2024

1956 – Andy Garcia (70), US-amerikanischer Schauspieler («The Untouchables – Die Unbestechlichen», «Der Pate III»)

1956 – Herbert Grönemeyer (70), deutscher Rocksänger («Bochum», «Mensch») und Schauspieler («Das Boot»)

1936 – B.K. Tragelehn (90), deutscher Schriftsteller und Regisseur, Meisterschüler von Bertolt Brecht und Weggefährte von Heiner Müller

Todestage

2016 – Anne Jackson, amerikanische Schauspielerin («Emergency Room», «Law&Order», «Shining», «Pulp Fiction»), geb. 1925