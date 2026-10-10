Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Oktober 2026

Namenstag

Quirin, Ethelburg, Bruno

Historische Daten

2021 – Die Deutsche Bahn und der Technologiekonzern Siemens feiern eine Weltpremiere auf der Schiene: Erstmals startet in Hamburg eine vollautomatisch fahrende, digital gesteuerte S-Bahn.

2016 – Samsung nimmt sein Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 vom Markt, nachdem eine erste Rückrufaktion die Gefahr plötzlicher Brände nicht ausräumen konnte. Fehlerhafte Akkus sind Ursache der Brände.

2001 – Im öffentlichen Dienst müssen Frauen überall, wo sie unterrepräsentiert sind, bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt und befördert werden. Ein entsprechendes Gesetz verabschiedet der Bundestag.

1971 – Der japanische Kaiser Hirohito beginnt seinen ersten Staatsbesuch in der Bundesrepublik.

1931 – In Bad Harzburg wird die «Harzburger Front» gegen die parlamentarische Ordnung der Weimarer Republik gebildet. Sie ist ein Bündnis von Nationalsozialisten, Deutschnationalen, Stahlhelm, Alldeutschem Verband und Vertretern mächtiger Gruppen aus Wirtschaft, Militär und Adel.

Geburtstage

1976 – Emily Deschanel (50), amerikanische Schauspielerin (Krimiserie «Bones – Die Knochenjägerin»)

1966 – Christoph Peters (60), deutscher Schriftsteller («Stadt Land Fluß», «Innerstädtischer Tod»)

1966 – Volker Bertelmann (60), deutscher Pianist und Komponist, Künstlername Hauschka, Oscar für die beste Filmmusik «Im Westen nichts Neues» (2022)

1791 – Carl Bertelsmann, deutscher Drucker und Verleger, gründet 1835 in Gütersloh den C. Bertelsmann Verlag, gest. 1850

Todestage

1896 – Anton Bruckner, österreichischer Komponist, schrieb Kirchenmusik und neun Symphonien, geb. 1824