Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Juni 2026

Namenstag

Adelheid, Alice, Barnabas, Jolenta, Rosa

Historische Daten

2013 – Der Medienriese Bertelsmann teilt mit, dass das Geschäft mit Lexika aufgegeben wird. Das bedeutet auch das Ende für den traditionsreichen gedruckten Brockhaus.

2001 – Sechs Jahre nach dem blutigen Bombenanschlag von Oklahoma mit 168 Todesopfern wird der Attentäter Timothy McVeigh in den USA hingerichtet.

1994 – Der Paragraf 175 des Strafgesetzbuches tritt in Deutschland außer Kraft. Er stellte zuletzt homosexuelle Handlungen mit männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren unter Strafe.

1981 – Der CDU-Politiker Richard von Weizsäcker wird vom Abgeordnetenhaus zum Regierenden Bürgermeister von West-Berlin gewählt.

1971 – Die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz in der Bucht von San Francisco, die 19 Monate zuvor von einer Gruppe amerikanischer Ureinwohner besetzt worden war, wird von der Küstenwache geräumt. Die Indigenen hatten sich auf alte Besitzrechte berufen. Das 1963 geschlossene Gefängnis wird für Besucher zugänglich gemacht.

Geburtstage

1986 – Sébastien Lecornu (40), französischer Politiker, Premierminister September-Oktober 2025

1956 – Joe Montana (70), amerikanischer Footballer, Quarterback, vier Super Bowls mit den San Francisco 49ers

1951 – Axel Hütte (75), deutscher Fotograf, Fotokünstler

1951 – Manfred Breuckmann (75), deutscher TV-Moderator und Sportreporter, ehemaliger Fußballreporter (Bundesligakonferenz im ARD-Hörfunk)

Todestage

1996 – Brigitte Helm, deutsche Schauspielerin, Stummfilmstar («Metropolis»), geb. 1908