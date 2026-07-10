Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Juli 2026

Namenstag

Benedikt, Hildulf, Olga, Oliver

Historische Daten

2025 – Wegen eines Streits zwischen Union und SPD über eine von den Sozialdemokraten aufgestellte Kandidatin scheitert im Bundestag die Wahl von drei Richtern für das Bundesverfassungsgericht.

2006 – Bei einer Anschlagserie in der westindischen Millionen-Metropole Mumbai werden 187 Menschen getötet und mehr als 700 weitere verletzt. In voll besetzten Vorortzügen und auf Bahnhöfen waren sieben Bomben explodiert.

1951 – Die Bundesrepublik wird in die UN-Kulturorganisation Unesco aufgenommen. Die DDR wird 1972 Mitglied der Organisation.

1926 – Auf der Berliner Autorennstrecke Avus wird erstmals der Große Preis von Deutschland ausgetragen. Der deutsche Rudolf Caracciola gewinnt in einem Mercedes.

1696 – Die «Academie der Mahler-, Bildhauer- und Architectur-Kunst», die heutige Akademie der Künste, wird in Berlin gegründet.

Geburtstage

1956 – Sela Ward (70), amerikanische Schauspielerin («Auf der Flucht»)

1941 – Heiner Bremer (85), deutscher Journalist («RTL Nachtjournal», «Das Duell bei n-tv»)

1927 – Herbert Blomstedt (99), schwedischer Dirigent, Gewandhauskapellmeister in Leipzig 1998-2005, Chefdirigent des NDR-Sinfonieorchesters 1996-1998, Music Director des San Francisco Symphony 1985-1995

1906 – Herbert Wehner, deutscher Politiker, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag 1969-1983, gest. 1990

Todestage

2023 – Milan Kundera, französisch-tschechischer Schriftsteller («Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins»), geb. 1929