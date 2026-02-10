Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Februar 2026

Namenstag

Anselm, Theobert

Historische Daten

2021 – Der FC Bayern München gewinnt in Katar die FIFA-Club-Weltmeisterschaft und holt sich damit den sechsten Titel innerhalb eines Jahres.

2016 – US-Forscher melden den ersten Nachweis von Gravitationswellen, die bei der Kollision von Schwarzen Löchern im Weltraum entstehen. Damit wird eine Vorhersage des Physikers Albert Einstein von 1916 bestätigt. Die Amerikaner erhalten für ihre Entdeckung 2017 den Physik-Nobelpreis.

2011 – Nach fast 30 Jahren an der Macht gibt der ägyptische Staatschef Husni Mubarak dem Druck von Millionen Demonstranten nach und dankt ab. Ein Militärrat übernimmt die Macht.

1986 – Beim dritten und letzten Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam gehen vier im Westen und fünf im Osten Inhaftierte über die Agentenbrücke, unter ihnen der sowjetische Bürgerrechtler Nathan Scharanski, auf dessen Freilassung die USA gedrängt hatten.

1971 – Der «Meeresbodenvertrag» über das Verbot der Stationierung von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden wird von 132 Ländern in London, Moskau und Washington unterzeichnet.

Geburtstage

1996 – Jonathan Tah (30), deutsch-ivorischer Fußballspieler (FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, deutsche Nationalmannschaft seit 2016)

1966 – Patrik Kühnen (60), deutscher Tennisspieler und Trainer, Davis-Cup-Teamchef 2002-2012, gewann als Spieler den Davis-Cup 1988, 1989, 1993

1951 – Cleo Kretschmer (75), deutsche Schauspielerin («Arabische Nächte»)

1926 – Paul Bocuse, französischer Spitzenkoch, Doyen der französischen Küche, Vertreter der «Nouvelle Cuisine», gest. 2018

Todestage

2012 – Whitney Houston, amerikanische Popsängerin («Saving All My Love for You») und Schauspielerin («Bodyguard»), geb. 1963