Was geschah am 11. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Dezember 2025

Namenstag

Arthur, David

Historische Daten

2024 – Der SPD-Politiker Dietmar Woidke wird erneut zum brandenburgischen Ministerpräsidenten gewählt. Erstmals gibt es eine Landesregierung mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

2020 – Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilt dem Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung. Die USA haben 100 Millionen Dosen bestellt. Präsident Donald Trump verspricht kostenloses Impfen.

2000 – Der EU-Gipfel in Nizza einigt sich nach zähen Verhandlungen auf einen neuen Vertrag für die Europäische Union. Damit ist der Weg für das weitere Zusammenwachsen Europas frei.

1930 – Sechs Tage nach der deutschen Erstaufführung in Berlin wird Lewis Milestones Antikriegsfilm «Im Westen nichts Neues» von der Filmoberprüfstelle des Deutschen Reiches verboten.

1875 – Bei einem Sprengstoffanschlag auf das Dampfschiff «Mosel» kommen in Bremerhaven 83 der 576 Passagiere ums Leben. Ein mit Zeitzünder versehener Sprengkörper explodiert schon im Hafen. Das Motiv ist Versicherungsbetrug.

Geburtstage

1963 – Claudia Kohde-Kilsch (62), deutsche Tennisspielerin, Wimbledon Sieg im Doppel 1987

1960 – Rachel Portman (65), britische Komponistin (Filmkomposionen: «Chocolat», «Oliver Twist»), gewann als erste Frau einen Filmmusik-Oscar für ihre Komposition zum Film «Emma»

1942 – Frank Schöbel (83), deutscher Schlagersänger («Wie ein Stern», «Gold in deinen Augen») und Entertainer

1935 – Ferdinand Alexander Porsche, deutscher Unternehmer und Automobildesigner, schuf das Design des Porsche 911, gest. 2012

Todestage

2020 – Gotthilf Fischer, deutscher Dirigent und Komponist, Leiter der Fischer-Chöre, geb. 1928