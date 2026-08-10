Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. August 2026

Namenstag

Donald, Klara, Susanna

Historische Daten

2025 – Wegen angeblich ausufernder Kriminalität in Washington setzt US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde in der US-Hauptstadt ein. Die dortige Polizei soll fortan nach Weisung von Justizministerin Pam Bondi handeln. Die Kriminalitätsstatistik der örtlichen Sicherheitskräfte zeigt indes einen Rückgang der gemeldeten Delikte.

2021 – Eine automatische Wetterstation in Syrakus auf der italienischen Insel Sizilien verzeichnet mit 48,8 Grad einen Hitzerekord für Kontinentaleuropa. Die Weltwetterorganisation (WMO) bestätigt den Rekord 2024. Zuvor lag der Rekord in Griechenland: Am 10. Juli 1977 wurden in Athen und Elefsina (Eleusis) 48,0 Grad gemessen.

1984 – Ein Scherz von US-Präsident Ronald Reagan während einer Mikrofonprobe erregt weltweites Aufsehen: Mit den Worten «Wir beginnen in fünf Minuten mit der Bombardierung» kündigt er einen Angriff auf die Sowjetunion an.

1901 – Der Geograf und Geophysiker Erich von Drygalski sticht in Kiel mit dem Forschungsschiff «Gauß» zur ersten deutschen Antarktisexpedition in See. Er entdeckt das später so benannte «Kaiser-Wilhelm-II.-Land» in der Ost-Antarktis.

1711 – Im englischen Ascot findet das erste jährliche Pferderennen statt. Die von Queen Anne gegründete Galoppsport-Veranstaltung hat sich seitdem zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt entwickelt, immer unter der Schirmherrschaft des britischen Königshauses.

Geburtstage

1991 – Tamirat Tola (35), äthiopischer Leichtathlet, Marathon-Olympiasieger mit Olympia-Rekord von 2:06:26 Stunden in Paris 2024

1971 – Sharon Kam (55), israelische Klarinettistin, Solistin (Echo-Klassik Preis «Instrumentalist des Jahres» 1998 und 2006, Preis der deutschen Schallplattenkritik 2002)

1965 – Andreas Bovenschulte (61), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen seit 2019

1932 – Peter Eisenman (94), amerikanischer Architekt (Holocaust-Mahnmal in Berlin)

Todestage

1956 – Jackson Pollock, amerikanischer Maler, Vertreter des Actionpainting, geb. 1912