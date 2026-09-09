Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. September 2026

Namenstag

Nikolaus

Historische Daten

2025 – Bei einer Kundgebung im US-Bundesstaat Utah wird der rechtskonservative Aktivist und Podcaster Charlie Kirk erschossen. Er hatte vor allem junge Wähler für Präsident Donald Trump mobilisiert. Trump macht «radikale Linke» für Kirks Tod verantwortlich. Zwei Tage nach der Tat wird ein Verdächtiger gefasst.

2021 – Die Ostseepipeline Nord Stream 2 ist fertiggestellt, teilt der russische Konzern Gasprom mit. Durch die umstrittene Leitung sollen jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland nach Deutschland fließen. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wird das Zertifizierungsverfahren im Februar 2022 von der Bundesregierung gestoppt.

2016 – Angelique Kerber gewinnt als zweite deutsche Tennisspielerin nach Steffi Graf die US Open. Kerber entscheidet das Endspiel gegen die Tschechin Karolina Pliskova mit 6:3, 4:6, 6:4 für sich.

1976 – Eine DC 9 der jugoslawischen Chartergesellschaft Inex-Adria und eine Trident 3 der British Airways stoßen in etwa 10.000 Meter Höhe nahe Zagreb zusammen. Alle 176 Insassen beider Flugzeuge kommen bei der bis dahin folgenschwersten Luftkollision ums Leben, darunter 107 deutsche Touristen.

1586 – Vor dem Petersdom in Rom wird der ägyptische Obelisk aufgestellt. Der knapp 26 Meter hohe und 330 Tonnen schwere Granitblock war zur Zeit Kaiser Caligulas im Jahr 37 nach Christus aus Ägypten nach Rom gebracht worden. Schon damals war er vermutlich weit über 1.000 Jahre alt.

Geburtstage

1976 – Gustavo Kuerten (50), brasilianischer Tennisspieler, Weltranglistenerster 2000 und 2001

1961 – Uwe Freimuth (65), deutscher Leichtathlet, DDR-Rekord im Zehnkampf

1946 – Jim Hines, amerikanischer Leichtathlet, läuft als erster Mensch der Welt mit 9,95 Sekunden die 100-Meter-Distanz unter zehn Sekunden im Olympia-Finale 1968 in Mexiko-Stadt, gest. 2023

1946 – Wieland Backes (80), deutscher Fernsehmoderator (Talkshows «Nachtcafé», «Ich trage einen großen Namen»)

Todestage

2016 – Jutta Limbach, deutsche Juristin und Politikerin (SPD), Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts 1994-2002, geb. 1934