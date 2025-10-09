Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Oktober 2025
Namenstag
Gereon, Kassius, Florentius, Viktor
Historische Daten
2024 – Der Spanier Rafael Nadal kündigt seinen Rücktritt als Tennisprofi zum Ende der Saison an. Der 22-malige Grand-Slam-Gewinner verliert seine letzte Partie am 19. November in der Finalrunde des Davis-Cups gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen.
2015 – In Berlin demonstrieren mindestens 150 000 Menschen gegen das geplante Freihandelsabkommen TTIP mit den USA. Sie befürchten niedrigere ökologische und soziale Standards.
2000 – Die Leute-Zeitschrift «Gala» wird wegen der Veröffentlichung mehrerer Fotos von Caroline von Monaco zur Zahlung eines Schmerzensgeldes von insgesamt 200.000 Mark verurteilt. Es ist das höchste Schmerzensgeld, das bis dahin in einem Medienrechtstreit zugesprochen wurde.
1935 – Im New Yorker Alvin Theatre findet die Broadway-Premiere von George Gershwins Oper «Porgy and Bess» statt, die ausschließlich von schwarzen Darstellern aufgeführt wird. Am 30. September war das Stück in Boston/Massachusetts uraufgeführt worden.
1780 – Bis zu 22.000 Menschen sterben beim «Großen Hurrican» (10. bis 16. Oktober) auf den kleine Antillen. Kein bekannter Wirbelsturm in der Karibik forderte bisher mehr Todesopfer.
Geburtstage
1975 – Marco Wanderwitz (50), deutscher Politiker (CDU), Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland 2020-2021
1970 – Norbert Bisky (55), deutscher Maler, Meisterschüler von Georg Baselitz
1955 – Philippe Lioret (70), französischer Regisseur («Die Frau des Leuchtturmwärters»)
1905 – Lotte Loebinger, deutsche Schauspielerin («Das kalte Herz»), gest. 1999
Todestage
1985 – Orson Welles, amerikanischer Filmschauspieler, -regisseur und -produzent («Citizen Kane», «Der dritte Mann», «Der Prozess»), geb. 1915
© dpa-infocom, dpa:251009-930-144261/1