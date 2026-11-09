Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. November 2026

Namenstag

Johannes, Justus, Leo

Historische Daten

2025 – Sahra Wagenknecht kündigt ihren Rückzug vom BSW-Bundesvorsitz an. Sie will aber eine Grundwertekommission in der Partei aufbauen und leiten. Im Dezember wird eine neue Parteispitze gewählt.

2021 – Der deutsche Astronaut Matthias Maurer startet mit einer dreiköpfigen Nasa-Crew vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Internationalen Raumstation ISS. Maurer ist der vierte Deutsche in der Raumstation und bleibt sechs Monate im All.

2011 – Der Rapper Bushido erhält den Medienpreis Bambi als «Vorbild für Integration». Die Pop-Gruppe Rosenstolz kritisiert diese Entscheidung während der Veranstaltung deutlich – mit Verweis auf Bushidos frauenfeindliche, menschenverachtende Texte. Der Volkssänger Heino gibt seine Auszeichnung wegen der Bushido-Würdigung zurück.

1991 – Jutta Müller wird auf Hawaii erste deutsche Gesamtweltcup-Siegerin im Windsurfen.

1971 – Die im Bau befindliche Koblenzer Südbrücke über den Rhein knickt wegen einer Materialüberlastung ab. 13 Menschen kommen ums Leben.

Geburtstage

1971 – Nina Kunzendorf (55), deutsche Schauspielerin («Marias letzte Reise», «Tatort»-Kommissarin 2011-2013)

1963 – Mike Powell (63), amerikanischer Leichtathlet, hält mit 8,95 Metern seit 1991 den Weltrekord im Weitsprung

1961 – Dora Heldt (65), deutsche Schriftstellerin («Urlaub mit Papa», «Wind aus West mit starken Böen»)

1941 – Martin Kannegiesser (85), deutscher Wirtschaftsfunktionär und Unternehmer, Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall 2000-2012

Todestage

2006 – Hans-Peter Minetti, deutscher Schauspieler, Präsident des Verbandes der Theaterschaffenden in der DDR 1984-1990, geb. 1926