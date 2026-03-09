Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. März 2026

Namenstag

Attala, Ämilian, Gustav, John

Historische Daten

2025 – Claudia Pechstein beendet mit 53 Jahren ihre Eisschnelllauf-Karriere. Die vielfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin hatte zuvor eine außergerichtliche Einigung im Rechtsstreit um eine frühere Doping-Sperre mitgeteilt.

2016 – Die Europäische Zentralbank (EZB) senkt den Leitzins auf das Rekordtief null Prozent, um die geringe Inflationsrate zu steigern. Banken müssen höhere Strafzinsen für bei der EZB geparktes Geld zahlen, um die Kreditvergabe anzukurbeln.

2011 – Zum 52. Jahrestag des Aufstandes der Tibeter gegen die chinesische Besatzung kündigt der Dalai Lama an, als politisches Oberhaupt der Tibeter zurückzutreten und seine politischen Befugnisse an demokratisch gewählte Vertreter übergeben zu wollen.

1966 – Die niederländische Kronprinzessin Beatrix heiratet in Amsterdam den deutschen Diplomaten Claus von Amsberg.

1906 – Bei einem Grubenunglück in Courrières in Nordfrankreich kommen mehr als 1.000 Bergleute ums Leben.

Geburtstage

1956 – Helmut Lang (70), österreichischer Modedesigner, gründet das Modelabel «Helmut Lang» 1986

1946 – Ute-Henriette Ohoven (80), deutsche Unternehmerin, Organisatorin von Benefiz-Veranstaltungen und Spendensammlungen für Kinder in Not

1936 – Joseph Blatter (90), Schweizer Fußballfunktionär, Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA 1998-2016

1776 – Königin Luise, preußische Königin, heiratete 1793 den späteren König Friedrich Wilhelm III. von Preußen, der von 1797-1840 regierte, Mutter des späteren Kaisers Wilhelm I., gest. 1810

Todestage

2022 – Jürgen Grabowski, deutscher Fußballspieler, Fußball-Weltmeister 1974, Europameister 1972, geb. 1944