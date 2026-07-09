Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Juli 2026
Namenstag
Alexander, Knud
Historische Daten
2016 – Portugal ist erstmals Fußball-Europameister. Ohne seinen verletzten Superstar Cristiano Ronaldo besiegt das Team von Trainer Fernando Santos im EM-Finale Turniergastgeber Frankreich mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung.
2006 – Der polnische Staatspräsident Lech Kaczynski bestimmt seinen Zwillingsbruder Jaroslaw Kaczynski zum neuen Ministerpräsidenten. Vereidigt wird er am 14. Juli.
1991 – Boris Jelzin wird als erster demokratisch gewählter Präsident der sowjetischen Republik Russland vereidigt und wirkt aus dieser Position maßgeblich an der Auflösung der Sowjetunion mit.
1976 – Bei der bis dahin folgenschwersten Chemiekatastrophe in Europa wird das norditalienische Seveso durch eine hochgiftige Dioxinwolke verseucht.
1956 – Das Verkehrsnetz «Frankfurter Kreuz» wird eingeweiht. Es wird zu einem der meistbefahrenen Straßenknotenpunkte Europas.
Geburtstage
1976 – Lars Ricken (50), deutscher Fußballspieler, Borussia Dortmund 1993-2008, 16 Länderspiele
1961 – Ulla Kock am Brink (65), deutsche Fernsehmoderatorin (RTL-Sendung «100.000 Mark Show») und Unternehmerin
1946 – Regina Thoss (80), deutsche Sängerin und Moderatorin (Lied «Die Liebe ist ein Haus»), Kunstpreis der DDR 1973
1931 – Alice Munro, kanadische Schriftstellerin («Offene Geheimnisse», «Kleine Aussichten»), Literatur-Nobelpreis 2013, gest. 2024
Todestage
1851 – Louis Daguerre, französischer Maler, einer der Erfinder der Fotografie, geb. 1787
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