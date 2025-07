Was geschah am 10. Juli?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Juli 2025

Namenstag

Alexander, Knud

Historische Daten

2024 – Der Mainzer Landtag wählt den SPD-Politiker Alexander Schweitzer zum neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz. Die bisherige Amtsinhaberin Malu Dreyer zieht sich nach elf Jahren als Regierungschefin aus der Politik zurück.

2020 – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ordnet die Umwandlung der Hagia Sophia von einem Museum in eine Moschee an. Das im 6. Jahrhundert erbaute Wahrzeichen Istanbuls war ursprünglich eine christliche Kirche, dann bis in die 1930er Jahre ein muslimisches Gotteshaus.

1985 – Französische Geheimdienstagenten versenken das Greenpeace-Schiff «Rainbow Warrior» im Hafen der neuseeländischen Stadt Auckland. Ein Mensch kommt ums Leben.

1940 – Im Zweiten Weltkrieg beginnt Deutschland mit Luftangriffen auf die britische Südküste. Die verstärkte «Luftschlacht um England» eröffnet das Deutsche Reich im August.

1925 – Die Nachrichtenagentur Tass (Telegrafenagentur der Sowjetunion) wird gegründet. Vorläufer war die 1904 gegründete St. Petersburger Telegrafenagentur (SPTA), die ab 1914 Petrograder Telegrafenagentur (PTA) und ab 1918 Russische Telegrafenagentur (Rosta) hieß.

Geburtstage

1985 – Mario Gomez (40), deutscher Fußballspieler, FC Bayern München 2009-2013, Nationalmannschaft 2007-2018

1940 – Helen Donath (85), amerikanische Opernsängerin (Sopran), Mozart-Spezialistin

1925 – Mahathir Mohamad (100), malaysischer Politiker, Ministerpräsident 1981-2003 und 2018-2020

1895 – Carl Orff, deutscher Komponist («Carmina Burana»), gest. 1982

Todestage

2015 – Omar Sharif, ägyptischer Schauspieler («Doktor Schiwago», «Lawrence von Arabien»), geb. 1932