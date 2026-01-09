Was geschah am 10. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Januar 2026

Namenstag

Gregor, Paulus, Wilhelm

Historische Daten

2025 – Erstmals seit mehr als 35 Jahren bricht in Deutschland Maul- und Klauenseuche aus. Die für Tiere hoch ansteckende Viruserkrankung wird in einer Büffel-Herde im brandenburgischen Kreis Märkisch-Oderland entdeckt.

2006 – Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) lehnt die geplante Übernahme der ProSiebenSat.1 Media AG durch die Axel Springer AG ab. Durch den Kauf erlange der Verlag eine vorherrschende Meinungsmacht.

1991 – Der Landtag von Thüringen bestimmt Erfurt als Landeshauptstadt mit Sitz von Regierung und Landesparlament.

1946 – Die erste Vollversammlung der Vereinten Nationen wird in London eröffnet. Delegierte aus 51 Staaten nehmen teil. Hauptziel ist die Sicherung des Weltfriedens.

1356 – Auf dem Reichstag in Nürnberg werden die ersten Kapitel der «Goldenen Bulle», des Reichsgrundgesetzes Kaiser Karls IV. zur Wahl des Königs und den Rechten der Kurfürsten, angenommen. Im Dezember 1356 werden die letzten Kapitel in Metz verkündet. Das Gesetz bleibt bis 1806 in Kraft.

Geburtstage

1981 – Jared Kushner (45), amerikanischer Geschäftsmann, Schwiegersohn von Donald Trump

1941 – Gertrud Höhler (85), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Publizistin («Die Patin. Wie Angela Merkel Deutschland umbaut»), «Frau des Jahres» 1996

1941 – Horst Jüssen, deutscher Schauspieler, bekanntgeworden durch seine Rollen in der ARD-Show «Klimbim», gest. 2008

1901 – Henning von Tresckow, deutscher General und Widerstandskämpfer, gest. 1944

Todestage

2016 – David Bowie, britischer Sänger («Heroes», «Let's Dance»), geb. 1947