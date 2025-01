Was geschah am 10. Januar?

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Januar 2025

Namenstag

Gregor, Paulus, Wilhelm

Historische Daten

2024 – Das Medienhaus Correctiv berichtet über ein Treffen von AfD-, CDU- und Werteunion-Mitgliedern mit Vertretern der rechtsextremen Identitären Bewegung. Dabei sei im November in Potsdam über einen «Masterplan» zur Migrationspolitik gesprochen worden. Demnach soll eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft Deutschland auch unter Zwang verlassen.

2010 – Die Einwohner der zu Frankreich gehörenden Übersee-Départements Martinique und Französisch-Guayana entscheiden sich mit großer Mehrheit gegen eine größere Selbstständigkeit.

2005 – In Italien tritt ein strenges Rauchverbot in Restaurants und öffentlichen Gebäuden in Kraft. Das Verbot gilt auch am Arbeitsplatz, auf Bahnhöfen und Flugplätzen.

2000 – Der weltgrößte Onlinedienst America Online (AOL) kündigt die Übernahme von Time Warner, dem größten Medienkonzern der Welt, an. Das neue Unternehmen geht 2001 als AOL TimeWarner an den Start. Die Megafusion gilt rückblickend als einer der größten Flops der Wirtschaftsgeschichte.

1975 – Bundeskanzler Helmut Schmidt gibt nach sechseinhalb Jahren Bauzeit den neuen Hamburger Elbtunnel für den Verkehr frei.

Geburtstage

1955 – Yasmina Khadra (70), algerischer Schriftsteller («Morituri», «Nacht über Algier»)

1950 – Winfried Schäfer (75), deutscher Fußballspieler und -trainer (Karlsruher SC 1986-1998, Nationalmannschaft Kamerun 2001-2004)

1945 – Gunther von Hagens (80), deutscher Mediziner, Ausstellungsmacher («Körperwelten»)

1945 – Rod Stewart (80), britischer Rocksänger («Sailing», «Baby Jane», «Hot Legs»)

Todestage

2020 – Sultan Kabus, Sultan von Oman 1970-2019, geb. 1940