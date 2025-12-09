Was geschah am 10. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Dezember 2025

Namenstag

Angelina

Historische Daten

2020 – Marokko und Israel vereinbaren unter Vermittlung der USA eine Normalisierung ihrer Beziehungen. Ähnliche Abmachungen von Israel bestehen bereits mit den Emiraten, Bahrain und Sudan.

2017 – Die Deutsche Bahn eröffnet die Schnellfahrstrecke zwischen München und Berlin. Für die Fahrt benötigt der ICE bei Tempo 300 nur noch vier statt sechs Stunden.

2013 – Uruguay legalisiert als erstes Land weltweit den Anbau und Verkauf von Marihuana unter staatlicher Kontrolle.

1950 – Der Deutsche Sportbund (DSB) wird in Hannover als Dachorganisation der Landessportbünde und Sportfachverbände gegründet. Erster Präsident wird Willi Daume.

1845 – Der englische Fabrikant R. W. Thomson erhält ein Patent auf einen luftgefüllten Gummireifen. Für Fahrräder wird er ab 1888, für Kraftwagen ab 1895 verwendet.

Geburtstage

2000 – Jeremie Frimpong (25), niederländischer Fußballspieler (FC Liverpool, 2024 Deutscher Meister und Pokalsieger mit Bayer 04 Leverkusen)

1960 – Kenneth Branagh (65), britischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor («Henry V.», TV-Serie «Kommissar Wallander»), Oscar 2022 für bestes Original-Drehbuch zu «Belfast»

1958 – Cornelia Funke (67), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin («Hände weg von Mississippi», «Tintenherz», «Die wilden Hühner»)

1845 – Wilhelm von Bode, deutscher Kunsthistoriker, Generaldirektor der staatlichen Museen in Berlin 1905-1920, gründete 1904 das Kaiser-Friedrich-Museum (heute: Bode-Museum), gest. 1929

Todestage

2023 – Dieter Stolte, deutscher Fernsehjournalist, Intendant des ZDF 1982-2002, geb. 1934