Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. August 2026

Namenstag

Astrid, Laurentius, Philomena

Historische Daten

2021 – Für den Wiederaufbau in den Hochwassergebieten vereinbaren Bund und Länder einen Fonds von 30 Milliarden Euro. Betroffen sind vor allem Regionen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Dort hatten Unwetter mit Starkregen Mitte Juli eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst und ganze Landstriche verwüstet.

2011 – Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird zur ersten Ministerpräsidentin des Saarlands gewählt.

2001 – Bei einem Rebellenangriff auf einen Eisenbahnzug werden in Angola 256 Fahrgäste getötet. Die Rebellenorganisation Unita bekennt sich zu dem Angriff.

2001 – Beim Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche wird das größte Trümmerstück wieder eingesetzt. Das 95 Tonnen schwere Teil – der so genannte Schmetterling – wird mit einem Spezialkran auf einen der Treppentürme gehoben. Der riesige Mauerwerkskörper war beim Einsturz der Kirche nach dem Bombenangriff auf Dresden am 13. Februar 1945 aus 38 Metern Höhe heruntergestürzt.

1986 – Der erste Formel-1-Grand Prix in Ungarn ist zugleich der erste in einem Ostblock-Staat.

Geburtstage

1961 – Nicolas Berggruen (65), deutsch-amerikanischer Manager und Kunstsammler, Sohn des Kunstsammlers Heinz Berggruen und Inhaber der Berggruen Holdings

1951 – Juan Manuel Santos (75), kolumbianischer Politiker, Staatspräsident 2010-2018, Friedensnobelpreis 2016

1946 – Ian Martin (80), britischer Sozialmanager, Generalsekretär der Gefangenen-Hilfsorganisation Amnesty International 1986-1992

1931 – Renate Holm, deutsche Sängerin, Sopranistin, Beginn ihrer Karriere mit Musikfilmen («Fräulein vom Amt»), gest. 2022

Todestage

1976 – Karl Schmidt-Rottluff, deutscher Maler und Grafiker, einer der führenden Künstler des Expressionismus, Mitbegründer der Künstlervereinigung «Brücke», geb. 1884