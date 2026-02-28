Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. März 2026

Namenstag

Albin, David, Teresa

Historische Daten

2011 – Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) erklärt seinen Rücktritt. Er zieht damit die Konsequenz aus der Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit. Mitte Februar war bekannt geworden, dass der Minister Texte anderer Autoren ohne Quellenangabe verwendet hatte.

2001 – Die in Afghanistan regierenden radikal-islamischen Taliban beginnen mit der Zerstörung der beiden 55 und 38 Meter hohen in Fels gehauenen Buddha-Statuen von Bamian, die von der Unesco als einzigartiges Gut des Welterbes eingeschätzt werden.

1996 – Auf dem Sony-Gelände am Potsdamer Platz in Berlin beginnt die Verlagerung des Kaisersaals aus dem früheren Grandhotel Esplanade. Zuvor war der Saal, der einer neuen Straße im Weg ist, aus den Überresten des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Hotels herausgeschält worden.

1956 – In der DDR wird die Nationale Volksarmee (NVA) gegründet. Den Kern der neuen Armee bildet die bisherige Kasernierte Volkspolizei (KVP).

1901 – In Elberfeld, heute Teil der Stadt Wuppertal, wird das erste Teilstück der insgesamt 13,3 Kilometer langen Schwebebahn in Betrieb genommen.

Geburtstage

1994 – Justin Bieber (32), kanadischer Sänger («Believe»)

1936 – Luc Jochimsen (90), deutsche Journalistin und Politikerin, Bundestagsabgeordnete der Linken 2005-2013, Fernseh-Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks 1994-2001

1931 – Lamberto Dini (95), italienischer Politiker und Ökonom, Ministerpräsident 1995-1996, Außenminister 1996-2001

1886 – Oskar Kokoschka, österreichischer Maler und Schriftsteller, Vertreter des Expressionismus, gest. 1980

Todestage

2006 – Annette von Aretin, deutsche Fernsehansagerin, Mitglied des Rateteams der Quiz-Sendung «Was bin ich?», geb. 1920