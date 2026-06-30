Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Juli 2026

Namenstag

Dietrich, Eckart

Historische Daten

2011 – Die Wehrpflicht in Deutschland wird ausgesetzt. Der bisherige Wehrdienst und der Zivildienst werden durch Freiwilligendienste ersetzt, die Frauen und Männer gleichermaßen offenstehen. Seit 2026 werden junge Männer aber wieder verpflichtend gemustert.

2011 – Fürst Albert II. und die südafrikanische Ex-Schwimmerin Charlene Wittstock geben sich in Monaco bei einer standesamtlichen Zeremonie im prächtigen Thronsaal das Jawort. Der Höhepunkt der Hochzeit ist die kirchliche Trauung am 2. Juli.

1986 – Der private Hörfunksender Radio Schleswig-Holstein (RSH) nimmt den Sendebetrieb auf. RSH ist der erste private Hörfunksender in Deutschland, der landesweit ein 24-Stunden-Programm ausstrahlt.

1976 – In der Bundesrepublik tritt ein neues Namensrecht in Kraft. Ehepaare können wahlweise den Namen der Frau oder des Mannes oder einen Doppelnamen annehmen.

1911 – «Panthersprung nach Agadir»: Das deutsche Kanonenboot «SMS Panther» geht vor der marokkanischen Hafenstadt Agadir vor Anker. Mit dieser Drohgebärde reagiert Kaiser Wilhelm II. auf die französische Expansionspolitik in Marokko. Ein Krieg zwischen Deutschland, Großbritannien und Frankreich kann in der Folge nur knapp abgewendet werden.

Geburtstage

1961 – Carl Lewis (65), amerikanischer Leichtathlet, neunmaliger Olympiasieger im Sprint und Weitsprung

1961 – Prinzessin Diana, britische Prinzessin, erste Ehefrau des damaligen Thronfolgers Prinz Charles (1981-1996), 1997 bei einem Verkehrsunfall in einem Pariser Straßentunnel tödlich verunglückt

1946 – Stefan Aust (80), deutscher Journalist, Autor und Herausgeber («Panorama», «Spiegel TV», «Spiegel», «Die Welt»)

1926 – Hans Werner Henze, deutscher Komponist, erhält 2000 den hochdotierten japanischen Kunstpreis «Praemium Imperiale» als «einer der herausragenden Komponisten unserer Zeit», gest. 2012

Todestage

1991 – Michael Landon, amerikanischer Schauspieler («Bonanza», «Unsere kleine Farm»), Produzent und Regisseur, geb. 1936