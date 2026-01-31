Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Februar 2026

Namenstag

Brigitte, Severus, Sigibert

Historische Daten

2025 – US-Präsident Donald Trump verhängt weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China. Nach Verhandlungen über Zugeständnisse bei der Grenzsicherung werden die Maßnahmen gegen Mexiko und Kanada zunächst auf Eis gelegt. China antwortet hingegen mit Gegenzöllen auf US-Importe.

2021 – Im ostasiatischen Myanmar übernimmt die Armee die Macht. Sie setzt die Zivilregierung von Aung San Suu Kyi ab und verhängt den Ausnahmezustand. Proteste werden niedergeschlagen.

2016 – Die internationale Kontonummer IBAN löst endgültig Kontonummer und Bankleitzahl ab. Die «International Bank Account Number» soll dazu beitragen, Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen grenzüberschreitend zu standardisieren und so zu beschleunigen.

1991 – Mit der Ankündigung des Staatspräsidenten Frederik Willem de Klerk, innerhalb von fünf Monaten die wichtigsten Gesetze zur Trennung und Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft aufheben zu wollen, wird in Südafrika das Ende der Apartheid eingeläutet.

1946 – Der Norweger Trygve Lie wird zum ersten Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN) gewählt.

Geburtstage

1971 – Michael Hall (55), amerikanischer Schauspieler («Dexter», «Six Feet Under»)

1961 – Armin Veh (65), deutscher Fußballtrainer (VfL Wolfsburg, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt), Deutscher Meister 2007 mit dem VfB Stuttgart

1941 – Karl Dall, deutscher Komiker, Moderator («Dall-As», «Jux&Dallerei») und Entertainer, Mitbegründer der humoristischen Musik-Gruppe Insterburg & Co, gest. 2020

1901 – Clark Gable, amerikanischer Filmschauspieler («Vom Winde verweht», «Meuterei auf der Bounty»), gest. 1960

Todestage

1976 – Werner Heisenberg, deutscher Physiker, Nobelpreis für Physik 1932, geb. 1901