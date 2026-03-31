Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. April 2026

Namenstag

Hugo, Irene

Historische Daten

2001 – Im Rathaus von Amsterdam werden die weltweit ersten Ehen zwischen Partnern des gleichen Geschlechts standesamtlich geschlossen.

1991 – Der Chef der Treuhandanstalt Detlev Karsten Rohwedder wird von der Roten Armee Fraktion (RAF) in seinem Haus bei Düsseldorf erschossen.

1976 – Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gründen die Apple Computer Company.

1971 – Mit Bayern 3 startet die erste Servicewelle im deutschen Rundfunk. Neu ist die Mischung aus stündlichen Nachrichten, Verkehrshinweisen und Popmusik.

1946 – Im Auftrag der US-Besatzungsmacht beginnt Ex-Wehrmachtsgeneral Reinhard Gehlen mit dem Aufbau eines Auslandsnachrichtendienstes. Die «Organisation Gehlen» ist die Vorläuferin des Bundesnachrichtendienstes (BND). Im Zweiten Weltkrieg hatte Gehlen für Hitlers Militärs Informationen über die Rote Armee zusammengetragen.

Geburtstage

1961 – Susan Boyle (65), britische Sängerin («I Dreamed a Dream»), wurde über ihren Auftritt in der Castingshow «Britain's Got Talent» international bekannt

1951 – Johanna Wanka (75), deutsche Politikerin (CDU), Bundesministerin für Bildung und Forschung 2013-2018

1946 – Arrigo Sacchi (80), italienischer Fußballtrainer, italienischer Nationaltrainer 1991-1996, Vizeweltmeister 1994

1931 – Rolf Hochhuth, deutscher Dramatiker und Schriftsteller («Der Stellvertreter»), gest. 2020

Todestage

1976 – Max Ernst, deutsch-amerikanisch-französischer Maler und Bildhauer, Vertreter des Dadaismus und des Surrealismus, geb. 1891