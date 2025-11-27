Was Aston Martin beim S-Modell des DXB anders macht

Was ist besser als viel Leistung? Noch mehr Leistung. Nirgends gilt das mehr als bei Sportwagen, selbst wenn die sich als SUV tarnen. So spendiert Aston Martin dem DBX jetzt einen Nachschlag.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Der Aston Martin DBX festigt seine Position als eines der sportlichsten oder zumindest stärksten SUV am Markt. Denn jetzt gibt es den Konkurrenten von Autos wie Bentley Bentayga oder Ferrari Purosangue auch als S-Modell mit einem erstarkten V8-Motor, teilt der Hersteller mit.

Statt 520 kW/707 PS leistet das bei AMG in Affalterbach eingekaufte Turbo-Triebwerk nun 535 kW/727 PS und lässt damit die alle konventionellen Konkurrenten hinter sich; nur mit Hybrid-Modul oder voll elektrisch wird das von anderen Geländewagen noch überboten.

Preislich kein Unterschied – solange keine Extras an Bord gehen

Weil schon das Grundmodell so stark ist, ändert sich bei den Fahrleistungen allerdings nichts: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt auch der DBX S in 3,3 Sekunden und das Spitzentempo liegt hier wie dort bei 310 km/h. Immerhin nimmt das S-Modell der Grundversion von 0 bis 200 km/h drei Zehntel ab. Dafür allerdings machen die Briten – ungewöhnlich in dieser Liga – auch beim Preis keinen Unterschied und verlangen für beide Modelle 258 000 Euro.

Aber das S-Modell steht trotzdem nicht nur für Angeber-Arithmetik. Sondern Aston Martin hat das Design sichtlich und die Abstimmung spürbar nachgeschärft. Und es gibt ein paar Extras, die am Ende doch einen Unterschied machen. So drücken zum Beispiel ein Carbondach und Magnesium-Räder das Gewicht um 47 Kilo – treiben dafür aber den Preis am Ende dann doch um zusammen rund 26.000 Euro in die Höhe.