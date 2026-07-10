Im Flieger legen viele den Sicherheitsgurt nur an, wenn sie müssen, also die bekannten Zeichen aufleuchten. Warum stetiges Anschnallen für die eigene Sicherheit wichtig ist, zeigt dieser Zwischenfall.

Thessaloniki/Braunschweig (dpa/tmn) – Auf einem Ryanair-Flug von Thessaloniki nach Memmingen ist ein Passagier kurz nach dem Start durch ein zerbrochenes Fenster ein Stück weit nach draußen gezogen worden. «Sein Kopf und seine Schultern ragten aus dem zerbrochenen Fenster heraus», sagte eine Augenzeugin im griechischen Rundfunk ERT. Andere Passagiere hätten den Mann zurückziehen können, der Flieger kehrte um.

Der Zwischenfall ist ein Extrembeispiel dafür, warum es sich im Interesse der persönlichen Sicherheit lohnt, den gesamten Flug über im Sitz angeschnallt zu bleiben. Trotz moderner Technik komme es auf Flügen immer wieder zu heftigen Bewegungen der Maschine, verursacht etwa durch Turbulenzen, erklärt das Luftfahrt-Bundesamt in seinen Sicherheitsinformationen für Passagiere. Der angelegte Sicherheitsgurt solle in solchen Fällen verhindern, dass Reisende aus den Sitzen geschleudert werden.

Unverhofft kommt oft: Am besten immer angeschnallt bleiben

Bei Start und Landung sowie bei erkennbaren Turbulenzen ist die Besatzung dazu verpflichtet, die Anschnallzeichen anzuschalten, erklärt die Behörde. Passagiere müssen dieser Aufforderung folgen.

Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse – wie etwa auf dem Ryanair-Flug – rät das Luftfahrt-Bundesamt aber auch sonst immer angeschnallt zu bleiben. Besonders wer schlafen möchte, sollte vorher noch einmal überprüfen, ob der Sicherheitsgurt auch wirklich angelegt ist.

Wichtig: Der Gurt sollte stets ausreichend straff angezogen sein.