Die Nase ist verstopft, doch zum Glück gibt die Hausapotheke noch ein angebrochenes Nasenspray des Liebsten her? Warum Ärzte davon abraten, es zu benutzen.

Neumünster (dpa/tmn) – Ein Nasenspray-Fläschchen für die ganze Familie? Keine gute Idee, wenn es nach dem Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte geht. Und zwar nicht nur, weil Kinder Nasensprays nutzen sollten, die niedriger dosiert sind als die Erwachsenen-Varianten.

Teilen sich nämlich mehrere Menschen ein Nasenspray, besteht Gefahr, dass Krankheitserreger auf diesem Wege weitergegeben werden, wie das Portal «Das HNO-Wartezimmer» warnt. Denn beim Sprühen kommt die Spitze des Fläschchens mit der Nasenschleimhaut in Kontakt, wo sich Bakterien und Viren tummeln. Sie können den Weg in das Fläschchen finden und sich dort vermehren. Benutzt die nächste Person das Nasenspray, sprüht sie sich im schlechtesten Fall eine Ladung Keime in die Nase.

Spitze reinigen? Reicht nicht aus

Die Sprühspitze einfach abzuwischen oder abzuspülen, reicht übrigens nicht aus, um Infektionen zu unterbinden. Am besten besitzt jeder sein eigenes Nasenspray. Beschriftet man die Fläschchen mit Namen, besteht keine Verwechslungsgefahr.

Übrigens: Die HNO-Ärzte raten sogar dazu, angebrochene Nasensprays nach jedem Infekt vorsichtshalber zu entsorgen – sie also nicht für die nächste Erkältung in der Medikamentenschublade zu parken. So kann vermieden werden, dass man sich Erreger der letzten Erkältung erneut in die Nase sprüht.

Nasenspray-Reste nicht in Waschbecken oder Klo kippen

Bei der Entsorgung sollte man allerdings einen großen Fehler vermeiden: Nasenspray-Reste gehören weder ins Waschbecken noch ins Klo. Auf diesem Wege können die Wirkstoffe über das Abwasser in die Umwelt gelangen und dort Schaden anrichten.

Besser: Reste von Medikamenten – und daher auch von Nasenspray – mitsamt Behältnis im Restmüll entsorgen, wie das Umweltbundesamt rät. Allerdings dürfen Medikamentenreste nicht überall in den Hausmüll. In Berlin etwa müssen sie über Schadstoffmobile, Recyclinghöfe oder Apotheken entsorgt werden. Was genau vor Ort gilt, kann man über die Webseite «www.arzneimittelentsorgung.de» herausfinden.