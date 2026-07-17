Dieser Wunsch, dass sich vor einem die Erde auftut. Dazu Schweißausbrüche oder ein roter Kopf. Scham fühlt sich unangenehm an. Warum wir sie dennoch brauchen - und wann sie zu viel ist.

Freiburg/Potsdam (dpa/tmn) – Manchmal sind es die kleinen Dinge im Alltag, die einem so peinlich sind, dass man sich innerlich wirklich dafür schämt. Weil einem eine blöde Bemerkung herausgerutscht ist oder man zu einem falschen Zeitpunkt gelacht hat. Weil man einen wichtigen Geburtstag vergessen oder aus Versehen ein Geheimnis ausgeplaudert hat.

Es gibt viele verschiedene Arten von Scham – und entsprechend viele Ursachen und Ausprägungen. Experten sind sich jedoch einig: Wir brauchen dieses Gefühl für uns und unsere Gesellschaft. In manchen Fällen kann es aber zu extrem werden. Eine kleine Gebrauchsanweisung für das Gefühl.

Was ist Scham eigentlich?

Scham ist eine negative Emotion, die entsteht, wenn man das Gefühl hat, bestimmten Werten, Normen, Regeln oder Ansprüchen nicht gerecht geworden zu sein. «Es ist eines der schmerzhaftesten Gefühle überhaupt und wird oft übersehen», sagt der Sozialwissenschaftler Stephan Marks, der ein Buch zum Thema geschrieben hat.

Er unterscheidet in seiner Forschung vier Grundformen, die er jeweils auf ein verletztes menschliches Grundbedürfnis zurückführt:

Scham infolge von Missachtung – wenn das Bedürfnis nach Anerkennung verletzt wird, weil man wie Luft behandelt oder «geschnitten» wird

Intimitätsscham – wenn das Bedürfnis nach Schutz verletzt wird, weil etwas körperlich oder seelisch Privates öffentlich wird

Scham infolge von Ausgrenzung – wenn das Bedürfnis nach Zugehörigkeit verletzt wird, weil man den Erwartungen und Normen der anderen nicht gerecht wird («Was denken die Leute nur von mir?»)

Gewissensscham – wenn das Bedürfnis nach Integrität verletzt wird, weil man gegen die eigenen Werte verstoßen hat; eine moralische Scham, die man vor sich selbst empfindet

Scham kann dabei ganz unterschiedliche Bereiche betreffen, sagt Jakob Fink-Lamotte, Juniorprofessor für Klinische Psychologie an der Universität Potsdam und Psychologischer Psychotherapeut. Den eigenen Körper und das Aussehen, die eigene Leistung, soziale Zugehörigkeit beziehungsweise Anderssein oder sogar die eigenen Gefühle, wie beispielsweise «zu emotional» zu sein.

Warum empfinden wir Scham?

«Jedes Gefühl hat irgendeinen Nutzen», sagt Anna Unger-Nübel, Psychologin und Autorin bei der Online-Therapie-Plattform «HelloBetter». Im Fall der Scham den, dass wir soziale Grenzen und unsere Gruppenzugehörigkeit sichern können. «Wenn wir uns schämen, dann erahnen wir, möglicherweise einen Fauxpas begangen zu haben. Ich muss da vielleicht wieder etwas zurechtrücken, ich habe mich von der Gruppe entfernt.»

Buch-Autor Stephan Marks beschreibt Scham deshalb auch als «das soziale Gefühl, das Zwischenmenschlichkeit reguliert».

Wie äußert sich Scham?

Viele Effekte sind denkbar: Wir werden rot, uns wird warm, das Herz rast, wir haben ein beklemmendes Gefühl in der Brust oder Stechen im Magen. Charakteristischen kann auch Verhalten sein, das dem Wunsch gerecht werden soll, sich unsichtbar zu machen. Wer sich schämt, schlägt etwa die Augen nieder, senkt den Kopf oder bedeckt das Gesicht mit den Händen.

Wenn wir uns schämen, reagiert unser Körper mit der Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol oder Adrenalin. Anna Unger-Nübel: «Diese körperlichen Reaktionen setzen uns in Alarmbereitschaft und sollen uns dabei helfen, unseren Fehltritt wiedergutzumachen.»

Stephan Marks zufolge kann es vor allem bei einer massiven, traumatischen Scham passieren, dass man nicht mehr klar denken kann und nur noch weg von einer vermeintlichen Angstquelle möchte. «Individuell ist das natürlich sehr verschieden», so Marks. Eine traumatische Scham könne aber dazu führen, dass Betroffene sich auf Dauer klein und unsichtbar machen oder aggressiv gegen andere oder sich selbst werden.

Welche Strategie hilft mir im Alltag, mit meiner Scham umzugehen?

«Der erste Schritt ist, überhaupt zu merken, dass irgendetwas komisch ist», sagt Sozialwissenschaftler Stephan Marks. Etwa, wenn man jemandem nicht mehr in die Augen sehen kann. «Das ist ein Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung bei mir ist.» Und damit ein Signal, innezuhalten.

Anna Unger-Nübel zufolge ist es aber oftmals gar nicht so einfach, Scham bei sich zu erkennen und zu benennen. Viele hätten nicht gelernt, wie sie mit dem Gefühl umgehen können – sondern eher vorgelebt bekommen, das Gefühl wegzuschieben. Die Psychologin kennt aber Strategien, die den Umgang mit dem oft schmerzhaften Gefühl erleichtern. Sie rät,

... eher über das eigene Verhalten nachzudenken als über die eigene Person. «Nicht daraus schließen: mit mir ist etwas falsch, sondern ich habe etwas gemacht, was mir nicht so angenehm ist und was nicht okay war.»

... einen Realitätscheck zu machen. Weil Scham so stark ist, verzerre das Gefühl oft die Wahrnehmung. Es hilft, sich einfach mal zu fragen, ob die Situation wirklich so schlimm war, oder ob mir das nur mein Gefühl sagt. Die Scham sorge häufig dafür, dass Menschen eine Situation überbewerten.

... den Vorfall mit einer vertrauten Person besprechen. Scham lebt häufig von Heimlichkeit. Wer ein beschämendes Ereignis mit anderen teilt, erlebt oft Erleichterung. «In dem Moment, wo ich es aussprechen kann, verliert es von seiner negativen Kraft und Wirkung», sagt Anna Unger-Nübel.

«Scham macht einsam», sagt auch Stephan Marks. Doch wer es schafft, seinen Freunden oder Angehörigen eine peinliche Situation zu erzählen, kann das negative Empfinden unter Umständen sogar in etwas Positives ummünzen: «Geteilte Scham sorgt nicht nur für Verbundenheit, sondern kann sogar Spaß bringen, indem man gemeinsam darüber lacht», so der Sozialwissenschaftler.

Wann ist professionelle Hilfe angebracht?

Doch manchmal reichen diese Strategien nicht aus – etwa wenn Scham nicht mehr nur gelegentlich auftritt, sondern das tägliche Leben dauerhaft einschränkt. Dann kann professionelle Unterstützung sinnvoll sein.

Jakob Fink-Lamotte zufolge ist es wichtig, hier zwischen produktiver und destruktiver Scham zu unterscheiden. Produktive Scham helfe uns, soziale Grenzen wahrzunehmen und unser Verhalten zu reflektieren. Etwa, wenn wir merken, dass wir jemanden unfair behandelt oder gegen eigene Werte verstoßen haben. «Sie gibt uns soziale Orientierung und hilft unsere Beziehungen zu schützen», so der Psychologische Psychotherapeut.

Destruktive Scham dagegen entsteht, wenn Menschen sich nicht nur für ein Verhalten, sondern als ganze Person als falsch, minderwertig oder nicht liebenswert erleben. «Dann führt Scham nicht zu Entwicklung, sondern zu Rückzug, Selbstabwertung und psychischer Belastung», sagt Fink-Lamotte.

Laut Anna Unger-Nübel ist es spätestens dann Zeit, Hilfe zu suchen, wenn aus Scham das Gefühl entsteht, sich nicht mehr äußern oder in eine Gruppe einbringen zu können, Handeln und Denken eingeschränkt sind und Betroffene denken «Mit mir ist etwas nicht richtig.»

Auch wer aus Angst vor der Scham soziale Situationen vermeidet, sollte über professionelle Hilfe nachdenken.