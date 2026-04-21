Wissen Sie, welche Versicherungen Sie haben, wo Ihr Erspartes liegt? Wer diese Fragen verneinen muss, weil sich ausschließlich der Partner oder die Partnerin darum kümmert, sollte das dringend ändern.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Das Leben miteinander teilen und zusammen alt werden – viele (Ehe-)Paare freuen sich auf den Ruhestand. Was sie unbedingt vermeiden sollten: Dass nur einer von beiden die Finanzverantwortung hat.

«Wenn sich innerhalb einer Ehe oder Partnerschaft über Jahre hinweg nur eine Person um Finanzen, Geldanlagen und Vertragsangelegenheiten kümmert, entsteht ein erhebliches Risiko», sagt Michael Craatz von der Vermögensverwaltung Hansen & Heinrich.

Wird diese Person pflegebedürftig oder verstirbt, könne der bislang nicht eingebundene Partner schnell überfordert sein. Häufig fehle der Überblick über Konten, Depots, Versicherungen und laufende Verpflichtungen. Anlage und Entnahmeentscheidungen müssten plötzlich unter emotionalem Druck getroffen werden. «Das begünstigt Fehlentscheidungen», so Craatz.

Digitale Übersicht verbessert den Durchblick

Dieses Risiko lässt sich Craatz zufolge reduzieren, indem beide Partner frühzeitig finanzielle Angelegenheiten gemeinsam angehen und somit Transparenz über alle Vermögenswerte besteht.

«Besonders hilfreich ist eine zentrale digitale Übersicht über sämtliche Vermögenswerte, Verträge und Ansprechpartner», sagt Craatz. Eine solche strukturierte und jederzeit zugängliche Dokumentation erleichtere es, sich schnell einen Überblick zu verschaffen und handlungsfähig zu bleiben. Ergänzend kann es sinnvoll sein, eine professionelle Begleitung – etwa eine Vermögensberaterin – an der Seite zu haben, die auch im Ernstfall unterstützt.