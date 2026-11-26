Hirschhornsalz klingt, als käme es aus dem Geweih – heute wird das Backtriebmittel synthetisch hergestellt. Warum es Plätzchen knusprig macht und beim Backen trotzdem Vorsicht verlangt.

München (dpa/tmn) – In Rezepten für die Weihnachtsbäckerei – vor allem von Lebkuchen und Spekulatius – taucht immer mal wieder eine Zutat auf, die eher kurios klingt: Hirschhornsalz. Hört sich nach einem alten Hausmittelchen an, womöglich gewonnen aus einem Hirschgeweih? Da liegt man gar nicht so falsch. «Dabei handelt es sich in der Tat um ein traditionelles Backtriebmittel, das in der Weihnachtsbäckerei zum Einsatz kommt», sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern.

Der Name sei historisch bedingt, weil Hirschhornsalz früher aus tierischen Ausgangsstoffen gewonnen wurde. «Heute wird es allerdings synthetisch hergestellt», so die Ernährungsexpertin. Deshalb ist es auch für die vegetarische und vegane Ernährung geeignet. Auf den Zutatenlisten verpackter Backwaren findet man Hirschhornsalz auch unter der Bezeichnung Ammoniumhydrogencarbonat oder der Zusatzstoffnummer E 503.

Was bewirkt Hirschhornsalz?

Das Backtriebmittel hat beim Backen zwei Effekte. Daniela Krehl: «Es sorgt dafür, dass der Teig schön locker und großporig wird und gleichzeitig macht er Gebäcke besonders knusprig.» Beim Erhitzen zerfallt Hirschhornsalz in Ammoniak, Kohlendioxid und Wasser. Das Kohlendioxid lockert den Teig, während sich das Ammoniak beim Backen verflüchtigt. «Dabei entsteht der typisch stechende unangenehme Geruch, den viele kennen, wenn sie diese Zutat benutzen», so die Ernährungswissenschaftlerin.

Hirschhornsalz eigne sich daher nur für flache Gebäcke, da das Ammoniak aus dickeren Teigen nicht vollständig entweichen kann. Deshalb wird es vor allem für Lebkuchen, Spekulatius, Printen und andere flache Plätzchen verwendet.

Warum Hirschhornsalz aber auch problematisch ist

Doch das Backtriebmittel mit dem verwirrenden Namen hat auch eine problematische Seite, auf die die Verbraucherschützer hinweisen. So könne beim Erhitzen stärkehaltiger Lebensmittel etwa wie auch bei Pommes, Brot oder eben Gebäck Acrylamid entstehen. Dieser Stoff gilt als wahrscheinlich krebserregend. Je stärker ein Gebäck gebräunt wird, desto höher kann auch sein Acrylamidgehalt sein.

Deshalb gelte auch hier die Regel: lieber goldgelb als dunkelbraun backen. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit empfiehlt sogar, Hirschhornsalz ganz oder teilweise durch andere Backtriebmittel wie Backpulver zu ersetzen.