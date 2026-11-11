Ein schwammiges Fahrgefühl kann auf zu wenig Luft im Reifen hindeuten. Wie oft Radler den Druck prüfen sollten – und worauf es bei Schlauchlos-Reifen besonders ankommt.

Göttingen (dpa/tmn) – Je nach Fahrleistung häufiger, aber mindestens einmal pro Monat sollten Radler den Luftdruck ihrer Reifen kontrollieren und bei Bedarf nachpumpen. Selbst im Stand ohne Nutzung verlieren Reifen stets ein wenig Druck. Spätestens, wenn einem ein schwammiges Fahrgefühl auffällt oder man einen sehr stark walkenden Reifen sieht, sollte man ihn prüfen.

Die Reifen danken es auch mit längerer Haltbarkeit, wenn sie mit dem richtigen Druck rollen. «Bei Schlauchlos-Reifen mit Dichtmilch muss man deutlich häufiger den Luftdruck checken, weil man bei dem Konstrukt systembedingt durch den fehlenden Schlauch etwas mehr Luftaustritt hat», sagt David Koßmann vom Pressedienst-Fahrrad (pd-f). Im Zweifel kann es sich lohnen, vor allem bei sportlichen Rädern, vor jedem Losfahren den Luftdruck zu prüfen.

So misst man den Luftdruck ganz genau

Um den Druck möglichst genau zu checken, rät pd-f dazu, einen Luftdruckmesser zur Hand zu haben. Die gibt es mit digitaler Anzeige von Markenfirmen schon ab rund 10 Euro im Fachhandel.

Um den Reifen aufzupumpen, empfiehlt sich eine Standpumpe mit Manometer – einfache manuelle Modelle sind zu Preisen ab 10 bis 20 Euro zu haben. Es gibt auch elektrische Modelle ab rund 30 bis 40 Euro.

Der korrekte Luftdruck ist mit unterem und oberem Wert an der Reifenflanke angegeben. Je nach Untergrund und Systemgewicht (Fahrrad, Fahrer und Gepäck) sollte man dazwischen variieren. Wer viel auf Routen mit höherem Anteil von Asphalt radelt, kann sich am oberen Wert orientieren. Wer viele Strecken mit Schotter- oder Waldwegen unter die Räder nimmt, kann sich am unteren Wert orientieren.

Auch wer sein Fahrrad über den Winter einmottet, sollte ab und zu nach dem Luftdruck schauen. «Das Eigengewicht eines Fahrrads kann ausreichen, um bei platten Reifen Standschäden beim Schlauch zu verursachen», so Koßmann. Auch Schäden beim Mantel sind nicht ausgeschlossen – vor allem, wenn dieser bereits vielleicht etwas poröser ist.

Optimal ist eine hängende Aufbewahrung des Fahrrads, um dessen Reifen zu entlasten. «Aber auch dann freuen sich die Schläuche, wenn sie den richtigen Druck haben», sagt David Koßmann.