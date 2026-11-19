Gemeinsame Wohnung, gemeinsames Konto, gemeinsamer Urlaub: Wer sich scheiden lassen will, kann an scheinbaren Kleinigkeiten scheitern. Worauf Familiengerichte besonders achten.

München (dpa/tmn) – Ein Paar ist sich einig – es möchte sich scheiden lassen. Aber immer wieder kommt es vor, dass Familiengerichte den Trennungswillen von Eheleuten anzweifeln. «Besonders kritisch prüfen Gerichte Fälle, bei denen beide Partner während des Trennungsjahres in der gemeinsamen Wohnung verbleiben», sagt Maria Demirci, Fachanwältin für Familienrecht. Denn Gerichte fordern eine strikte Trennung von Tisch und Bett.

Weitere Gründe, weshalb Gerichte mitunter den Trennungswillen von Paaren anzweifeln, sind Demirci zufolge:

Sich gegenseitig versorgen: Wenn zwei weiterhin füreinander einkaufen, kochen oder die Wäsche waschen.

Räumlich nicht getrennt: Wenn zwei räumlich nicht voneinander getrennt leben und nicht zuletzt weiterhin ein gemeinsames Schlafzimmer nutzen.

Weiter gemeinsame Finanzen: Wenn zwei ihre Finanzen nicht strikt trennen und zum Beispiel ein gemeinsames Girokonto für alle Ausgaben nutzen und zusammen etwa größere Anschaffungen tätigen.

«Auch gemeinsame Urlaube als Paar nach dem Trennungsdatum, die nicht bloß den Kindern zuliebe gemacht wurden, werten Gerichte oft kritisch», so Demirci. Gleiches gilt, wenn zwei Menschen den Schein einer intakten Ehe im sozialen Umfeld oder bei gemeinsamen Terminen aufrechterhalten und dabei mehr als eine sachliche Kommunikation erfolgt. «Im Zweifelsfall kann das Gericht Zeugen befragen, ob ein Paar tatsächlich eine Trennung gelebt hat», sagt Demirci.

Wer also sicherstellen möchte, dass das Familiengericht die Ehe tatsächlich am Ende scheidet, sollte solche Details kennen und entsprechend handeln.