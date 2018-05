Weltmeisterlich ernten – Mit einem eigenen Gewächshaus nachhaltig und gesund ernähren

(epr) Spitzenathleten wird einiges abverlangt: Neben einer Top-Fitness steht ein rundum bewusster Lebensstil auf dem Programm.

So gilt es nicht nur, täglich hart zu trainieren, sondern auch einen strengen Ernährungsplan einzuhalten. Wenn sich Hummels, Boateng und Co im Juni zur Fußballweltmeisterschaft in Russland aufmachen, haben sie daher ihren eigenen Koch im Gepäck. Doch das Bewusstsein für gesunde Lebensmittel wächst auch beim „Durchschnittsbürger“, der zudem auf die Herkunft seiner Speisen achtet. Mit einem eigenen Gewächshaus landet täglich frisches, ökologisch unbedenkliches Obst und Gemüse auf dem Teller.

Eine große Auswahl an verschiedenen Modellen finden Hobbygärtner bei WAMA. Ob groß oder klein, freistehend oder angelehnt – das Familienunternehmen bietet das passende Gewächshaus für jeden Anspruch und macht auch Sonderanfertigungen möglich. Alle Varianten sind extrem witterungsbeständig sowie sturmsicher. Sie schützen zarte Setzlinge nicht nur vor Wind und Wetter, sondern halten auch Schnecken sowie Nagetiere fern. Auf diese Weise finden verschiedenste Pflanzen optimale Wachstumsbedingungen vor und reifen ungestört heran. Pünktlich zur Fußballweltmeisterschaft stehen unter anderem stadionrasengrüne Sorten wie Brokkoli, Bohnen und Gurken auf dem Programm. Mehr unter www.wamadirekt.de.