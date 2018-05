WAMA – Wir stellen uns vor!

WAMA steht für höchste Qualität, langjährige Erfahrung und ausgezeichneten Service im Bereich Gewächshausbau made in Germany. Den Anfang machte Firmengründer Karl Mauden, der 1904 in Struthütten mit der Herstellung von Grubenleitern für die Siegerländer Erzgruben begann. Schon damals erkannte er, dass die Menschen die Pflege und den Erhalt von Traditionen, Erfahrung und guten Service zu schätzen wussten.

Um seinen Kunden einen Mehrwert zu bieten, erweiterte er 1925 sein Angebot um das Dreschen von Getreide (Lohndrusch) und Brennholzschneiden. 1930 erkannte er, dass in seinem derzeitigen Angebot noch das Drechseln von Schubkarrengriffen fehlt. Mitte der 40er Jahre gab es einen Generationenwechsel und die Söhne Paul und Adolf Mauden übernahmen den Familienbetrieb und die vorhandene Produktpalette. 1966 wurden die Erzgruben nach und nach stillgelegt und die Grubenleitern somit nicht mehr benötigt. Daher wurde die Produktion der Grubenleitern eingestellt. Da das Geschäft mit den Leitern und Gerüsten für Privatleute und Gewerbetreibende aber weiterhin florierte, stiegen Paul und Adolf auf den reinen Handel um. 1979 übernahm Walter Mauden (Sohn von Paul Mauden) den Familienbetrieb und strukturierte das Warenangebot ein wenig um. Zusätzlich zu dem Handel von Leitern und Gerüsten, nahm er den Handel von Blockhäusern und Gartenmöbel mit ins Repertoire. Zudem entdeckte er den Handel von Gewächshäusern als gutgehenden Geschäftszweig für die Firma. Da das Warenangebot nun auf eine ansehnliche Größe angestiegen war, stellte sich ein Platzmangel auf dem Gelände in Struthütten ein. So beschloss Walter Mauden ein größeres Grundstück zu erschließen.

1989 war es soweit. In Herdorf bot sich ein entsprechendes Gelände mit viel Platz für sein Vorhaben an. Kurzerhand ließ er innerhalb weniger Monate einen Ausstellungsraum mit großer Fensterfront und viel Holz zusammen mit einer großen Halle bauen. Am 21. April 1989 wurde das neue Firmengelände feierlich eröffnet.

In den 90iger Jahren wurde der Handel mit Gerüsten und Leitern nach und nach eingestellt. Die umsatzstarken Geschäftszweige Gartenhäuser, Gartenmöbel, Gewächshäuser und Frühbeete wurden stärker fokussiert. Seither gibt es stabile und sturmsichere Gewächshäuser für Hobbygärtner (und jene, die es werden wollen), aus eigener Herstellung, made in Germany, die funktional und individuell konfigurierbar sind. Im Jahr 2013 wurde aus der Firma Walter Mauden die Firma WAMA Walter Mauden GmbH & Co. KG. Seit Anfang 2014 wurde unsere Produktpalette um Gewächshäuser mit Hochbeet-Unterbauten und freistehende Hochbeete erweitert.

2015 haben wir das Tomatenhaus in unser Programm aufgenommen. 2016 hat die junge Generation (Thilo und Christoph Mauden) die Geschäftsführung des Unternehmens übernommen. 2017 haben wir uns die Vorteile des Tomatenhaus zunutze gemacht und unser neues Pflanzenhaus in unterschiedlichen Längen entwickelt. Das kleine Gewächshaus mit Pultdach kann sowohl an einer vorhandenen Wand befestigt oder mit einer festen Rückwand freistehend aufgestellt werden. WAMA beschäftigt mittlerweile rund 20 Mitarbeiter, die sich um Entwicklung, Produktion, Beratung, Logistik und Montagen kümmern. Engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Erfolg, der uns weit über die Grenzen unserer Heimat hinaus zu einem zuverlässigen Lieferanten macht.