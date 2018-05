Klein, aber oho! – Gewächshäuser im Mini-Look nehmen kaum Platz im Garten ein

(epr) Wer glaubt, man bräuchte ein großes Gelände, um eigene Lebensmittel anzubauen, liegt falsch. Ob Prinzessbohne oder Kohlrabi – Leckereien aller Art brauchen nicht viel Platz, um optimal heranzureifen.

Das Familienunternehmen WAMA hat eigens für diesen Zweck eine Mini-Gewächshaus-Serie entwickelt, die problemlos auch in kleinen Gärten Platz findet. Das kleinste Modell wartet mit einer Breite von 208 Zentimetern und einer Firsthöhe von 215 Zentimetern auf und eignet sich unter anderem für Einsteiger. Die 70 Zentimeter breiten teilbaren Drehtüren garantieren in Kombination mit den Dachfenstern eine optimale Belüftung.

Dank einer stabilen Konstruktion aus verwindungssteifen Aluminiumprofilen sind WAMA-Gewächshäuser absolut sturmsicher. Egal wie heftig der Wind auch pustet, die Modelle halten jedem Wetter stand und bieten ihren Setzlingen den nötigen Schutz. Ebenfalls für kleinere Grundstücke geeignet: die praktische Anlehnvariante. Wie der Name bereits verrät handelt es sich dabei um Modelle, die an ein Gebäude angelehnt werden. In sechs verschiedenen Längen verfügbar werden sie an die Hausmauer verdübelt und zusätzlich, je nach Fundamentart, am Boden befestigt. Ob als Mini- oder Anlehnvariante: Alle WAMA-Gewächshäuser eignen sich ganzjährig zur Aufzucht der verschiedensten Pflanzen. Mehr unter www.wamadirekt.de.