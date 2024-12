VW-Tarifrunde vor erneuter Nachtsitzung

Mit einer Marathonsitzung versuchen VW und die IG Metall, eine Lösung im Tarifkonflikt zu erzielen. Auch am vierten Tag ziehen sich die Gespräche in die Nacht.

Hannover (dpa) - Die Tarifverhandlungen bei Volkswagen dauern an und dürften sich erneut bis in die Nacht ziehen. Gegebenenfalls würden sie auch am Freitag fortgesetzt, sagten Sprecher von VW und IG Metall am Abend. Mit einem möglichen Abschluss wird frühestens am Freitag gerechnet. Auch ein Scheitern der Gespräche wird weiterhin nicht ausgeschlossen.

Seit Montag ringen Vertreter von Volkswagen und IG Metall in Hannover um eine Lösung im Streit um Lohnkürzungen, Werkschließungen und Entlassungen, jeden Tag bis spät in die Nacht oder sogar bis zum Morgen. Laut IG Metall ist es die längste Tarifrunde aller Zeiten bei Volkswagen.

Beide Seiten hatten bereits mehrmals den Wunsch geäußert, noch vor Weihnachten zu einer Einigung zu kommen. Für die letzte Verhandlungsrunde vor Weihnachten wurden daher gleich mehrere Tage angesetzt. Rund 70 Vertreter von Unternehmen und Gewerkschaft hatten sich für die inzwischen fünfte Verhandlungsrunde in einem Hotel in Hannover einquartiert.