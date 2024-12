VW-Tarifrunde geht in die Verlängerung

Hannover (dpa) - Das zähe Ringen um eine Tarifeinigung bei Volkswagen wird immer mehr zur Geduldsprobe. Auch eine 23-stündige Marathonsitzung brachte in der Nacht zum Mittwoch keine Einigung. Die Verhandlungen gehen in die Verlängerung und wurden am Mittwoch fortgesetzt, wie das Unternehmen und die IG Metall mitteilten.

In Teilnehmerkreisen ist von zähen Gesprächen die Rede, die sich erneut bis spät in die Nacht ziehen könnten. Ein Ende sei derzeit nicht abzusehen. Auch nach mehr als zwei Tagen lägen die Positionen noch weit auseinander. Ob es noch zu einer Einigung komme, sei völlig offen. Auch ein Scheitern der Gespräche wird nicht ausgeschlossen.

Einigung vor Weihnachten als Ziel

Seit Montag ringen Vertreter von Volkswagen und IG Metall in Hannover um eine Lösung im Streit um Lohnkürzungen, Werkschließungen und Entlassungen. Beide Seiten hatten zuvor den Wunsch geäußert, vor Weihnachten zu einer Einigung zu kommen. Rund 70 Vertreter von Unternehmen und Gewerkschaft haben sich für die inzwischen fünfte Tarifrunde in einem Hotel in Hannover einquartiert.

Verhandelt wird mal in großer Runde, mal in kleinen Arbeitsgruppen. In der Nacht zum Mittwoch wurde bis zum Morgen durch verhandelt. Erst am Vormittag legten die Vertreter eine Pause sein, am frühen Nachmittag gingen die Gespräche weiter. Am Montag war bereits 13 Stunden lang bis nach Mitternacht verhandelt worden. Bei vielen mache sich inzwischen der Schlafmangel bemerkbar, berichten Teilnehmer.

Werkschließungen als «rote Linie»

Streitpunkte sind vor allem die von VW ins Spiel gebrachten Werksschließungen und betriebsbedingten Kündigungen. Die IG Metall hat beides als «rote Linien» bezeichnet, die nicht überschritten werden dürften. Auch die von VW geforderte pauschale Lohnkürzung von zehn Prozent lehnt die Gewerkschaft ab. Dauerhafte Einschnitte in das Monatsentgelt will die IG Metall nicht hinnehmen.

Zudem will VW weniger Auszubildende übernehmen und die Bezahlung von Leiharbeitern, die bei VW bisher einen Zuschlag erhalten, auf das normale Niveau der Zeitarbeit absenken. VW begründete die geforderten Einschnitte mit hohen Kosten und einer geringen Auslastung seiner Werke.

Beschäftigungsgarantie aufgekündigt

Die IG Metall verlangt stattdessen den Erhalt aller zehn Standorte in Deutschland sowie eine Beschäftigungsgarantie für die rund 130.000 Mitarbeiter in Niedersachsen, Hessen und Sachsen. Die bisherige Beschäftigungsgarantie, die betriebsbedingte Kündigungen seit mehr als 30 Jahren ausschloss, hatte VW im September aufgekündigt.

Beim Entgelt hatte die Gewerkschaft zuletzt angeboten, eine mögliche Erhöhung vorerst nicht auszuzahlen, sondern in einen Zukunftsfonds für flexible Arbeitszeitverkürzungen einzubringen. VW hatte das als nicht ausreichend zurückgewiesen.

IG Metall droht mit Ausweitung der Warnstreiks

Sollte es bei dem Verhandlungsmarathon am Ende erneut keine Einigung geben, so droht die Gewerkschaft bereits mit einer Ausweitung des Arbeitskampfs. «Wenn das Unternehmen diesen Weg jetzt nicht mit uns gemeinsam einschlägt», so IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger zum Beginn der Tarifrunde am Montag, «dann steht die Eskalationsplanung der IG Metall». 2025 drohe dann eine massive Ausweitung der Warnstreiks.

Bereits zweimal hatte die IG Metall den Autokonzern seit Anfang Dezember mit flächendeckenden Warnstreiks überzogen, zuletzt parallel zur vierten Tarifrunde am 9. Dezember. Laut Gewerkschaft beteiligten sich beide Male rund 100.000 Beschäftigte an neun Standorten.