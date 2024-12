VW-Tarif: IG Metall drängt auf Einigung vor Weihnachten

Der Tarifstreit bei VW geht in die womöglich entscheidende Runde. Am Montag kommen beide Seiten in Hannover zusammen. Die IG Metall drängt dann auf eine Einigung.

Wolfsburg (dpa) – Vor der möglicherweise entscheidenden Tarifrunde bei Volkswagen kommende Woche in Hannover drängt die IG Metall auf eine Beilegung des Streits. «Wir sind bereit, noch in diesem Jahr zu einer Einigung zu kommen», sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger laut Mitteilung. «Nun heißt es: Entweder wird kurz vor Weihnachten seitens des Unternehmens die Weiche richtig gestellt, oder wir laufen 2025 in eine massive Eskalation.»

Am Montag wollen Vertreter des Unternehmens und der Gewerkschaft zu ihrer fünften Tarifrunde zusammenkommen, die dieses Mal gleich auf zwei Tage angesetzt wurde. Beginnen sollen die Verhandlungen um 11 Uhr. Wie lange sie gehen werden, ist nach Angaben der IG Metall nicht abzuschätzen – nicht mal hinsichtlich des Tages.

Volkswagen fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns von den Mitarbeitern eine Lohnkürzung von zehn Prozent und will zudem diverse Boni und Zulagen streichen. Auch Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen weiter im Raum.

Die IG Metall fordert dagegen den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie für die rund 130.000 Mitarbeiter. «Eine gute Lösung ist nur eine, welche Perspektiven für alle Standorte und die Beschäftigten in den Regionen schafft», bekräftigte Gröger. Dauerhafte Einschnitte beim Monatslohn lehnt sie ab.

Nach der vierten Verhandlungsrunde am vergangenen Montag hatten beide Seiten erstmals von konstruktiven Gesprächen berichtet. Inhaltlich liege man aber noch weiter auseinander. Anders als bei den vorigen drei Runden treffen sich beide Seiten dieses Mal nicht in Wolfsburg, sondern in einem Hotel in Hannover. Die Verhandlungen am Stammsitz waren zuletzt von Protesten und Warnstreiks begleitet worden.