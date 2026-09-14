VW zeigt ein neues Beispiel für elektrische Effizienz und schickt einen Technologieträger mit Minimalverbrauch auf die Strecke. Das Stromliniencoupé ist extrem, aber die Technik beweist Bodenhaftung.

Wolfsburg (dpa/tmn) – Mehr als 10 Jahre nach dem Einliter-Auto XL1 hat VW einen neuen Sparmeister am Start: Aus dem Baukasten des neuen ID.Polo haben die Niedersachsen den elektrischen Mission Efficency konstruiert und mit dem straßenzugelassenen Technologieträger nach eigenen Angaben gleich mehrere Rekorde aufgestellt.

Unter optimalen Bedingungen habe der Viersitzer laut VW einen in dieser Klasse bislang unerreicht niedrigen Durchschnittsverbrauch von 6,48 kWh/100 Kilometern erzielt. Auch unter realen Bedingungen auf einer Strecke von über 1.200 Kilometern war der 99 kW/135 PS starke Stromer laut VW sparsamer als jedes andere seriennahe Fahrzeug in seinem Segment und kam mit einem Mittelwert von 7,51 kWh/100 Kilometern ins Ziel. Der 54,9 kWh große Akku musste dabei nur einmal geladen werden.

Flache lange Flunder mit niedrigem cw-Wert

Möglich wird das vor allem durch einen – dritter Rekord – bis dato unerreichten cw-Wert von 0,158. Für diesen hat VW das Design radikal verändert. Der Viersitzer ist deshalb zwar mit 4,78 Metern vergleichsweise lang, ist aber mit 1,39 Metern kaum höher als ein Sportwagen, sehr schmal gezeichnet und verjüngt sich hinten zudem noch. Außerdem sind die Räder speziell verkleidet, die Ausstattung ist reduziert und bewusst leicht gestaltet. Zudem sammelt ein Solardach unterwegs Energie ein und speist so die Nebenverbraucher.

Zwar ist der Mission Efficiency nur ein Einzelstück, doch will VW damit mehr als das Sparpotenzial des Serienbaukastens beweisen. Nach Angaben des Herstellers stecken im Technologieträger von den Radblenden bis zu den Solarzellen viele Details, die künftig auch in Produktionsmodellen den Verbrauch senken sollen.