Die beiden neuen Modelle schlagen ihre europäischen Pendants nicht nur beim Preis. Kunden in Europa können allenfalls indirekt profitieren.

Peking (dpa/tmn) – VW bringt in China zwei neue SUV auf den Markt. Sie sind günstiger als ihre europäischen Pendants und ihnen auch technisch voraus.

Die beiden neuen Modelle sind Teil einer Modelloffensive, mit der VW versucht, die Marktführerschaft in China zurückzuerobern. Dafür entwickelt der Konzern mit Joint-Venture-Partnern bald zwei Dutzend neue Autos, von denen mit dem vollelektrischen ID.Unyx 08 aus Hefei und dem ID.Era 9X aus Shanghai die Ersten an den Start gehen. Und die europäische VW-Kundschaft neidisch machen könnten.

ID.Unyx: Maßstäbe bei Ladeleistung – und viel günstiger

Der fünf Meter lange ID.Unyx 08, in Kooperation mit Xpeng gebaut, ist laut Hersteller der erste elektrische VW mit einer 800-Volt-Architektur und setzt mit Ladeleistungen von bis zu 315 kW neue Maßstäbe. Die Akkus haben 82 oder 95 kWh und ermöglichen bis zu 730 Kilometer Reichweite – ebenfalls Spitzenwerte im VW-Portfolio. Der ID.Unyx 08 leistet bis zu 370 kW/503 PS und 200 km/h. Er hat zudem das Assistenzsystem Noa an Bord, womit man laut VW nahezu freihändig fahren kann.

All das sind Eigenschaften, die europäische ID-Modelle nicht bieten können. Am schmerzlichsten wird wohl der Blick auf den Preis. Denn mit umgerechnet rund 30.000 Euro ist der ID.Unyx 08 noch deutlich günstiger als das aktuelle Einstiegsmodell ID.3 in Europa.

ID.Era: Überragt Touraeg – und soll gut 1.600 Kilometer schaffen

Ähnlich konkurrenzlos ist der mit SAIC produzierte ID.Era 9X, der mit einer Länge von 5,21 Metern selbst das SUV-Flaggschiff Touareg überragt und innen luxuriöser ausgestattet ist als einst der Phaeton. Und das zu Preisen, die laut VW bei umgerechnet etwa 41.000 Euro beginnen.

Spannend ist der Antrieb: Der Koloss wird zum ersten VW mit Range Extender und kombiniert einen aktuell 370/496 PS starken elektrischen Allradantrieb und einen bis zu 65 kWh großen Akku mit einem 1,5-Liter-Verbrenner, der meist als Generator arbeitet. Dadurch kommen zu rund 400 Kilometern rein elektrischer Reichweite laut Hersteller noch dreimal so viele Zusatzkilometer, wodurch der 9X bis zu 1.651 Kilometer ohne Stopp schaffen soll.

Nach Europa kommt höchstens die Technik

Zwar schließt VW für beide Modelle den Weg in den Westen aus. Doch lohnt der Blick nach China für die Europäer trotzdem.

Die Technik des ID.Unyx 08 soll nicht nur kommende Wagen aus Wolfsburg befruchten, sondern wird von Xpeng auch direkt in Deutschland angeboten. Und nach Informationen aus Unternehmenskreisen wird darüber nachgedacht, die Range-Extender-Technologie, wie sie im ID.Era 9X zum Einsatz kommt, doch auch nach Europa zu bringen.