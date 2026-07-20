Wenn Personaler im Vorstellungsgespräch Fangfragen stellen, kann sich dies für Bewerberinnen und Bewerber unangenehm anfühlen. Wer das Ziel dahinter versteht, kann die Situation als Chance nutzen.

Kerpen (dpa/tmn) - Damit Bewerber im Vorstellungsgespräch nicht ins Schwitzen geraten, sollten sie sich die wahren Motive hinter scheinbaren Fangfragen verdeutlichen. Und auch mal eine Mikropause machen. Dazu rät Karriereberater und Buchautor Jochen Mai. Der Schlüssel liegt dabei in einem Perspektivwechsel.

Denn auch wenn sie manche Fragen für Bewerberinnen oder Bewerber unangenehm anfühlen können, sollte klar sein: Personalern geht es mit ihren Fragen nicht darum, jemanden bloßzustellen. Vielmehr testen sie laut Mai Selbstreflexion, Ehrlichkeit und Stressresistenz. Wer das versteht, könne jede heikle Frage in einen Pluspunkt verwandeln, so der Gründer der Karrierebibel.

Ein Beispiel: «Haben Sie sich auch woanders beworben?». Bei der Frage geht es um Ernsthaftigkeit der Bewerbung. Sucht jemand irgendeinen Job oder geht es genau um diese Stelle? Gleichzeitig ist klar, dass es vermutlich nicht nur diese Bewerbung gibt. Es reicht also aus, wenn Bewerberinnen oder Bewerber ein, zwei konkrete Branchen nennen, statt einzelne Firmennamen aufzuzählen. Damit könne man seinen Fokus zeigen, ohne Konkurrenz offenzulegen.

Kurz innehalten und ehrlich antworten

Manche Fragen sind erwartbar und manche sind provokant. Doch statt einzelne Fragen vorzubereiten oder auswendig gelernte Mustersätze oder Floskeln aufzusagen, sollte man sich stattdessen im Gespräch kurz innehalten.

Gerade bei provokanten Fragen lohnt es sich einen Moment Zeit zu nehmen und nachzudenken. Nach dem Motto: «Das ist eine interessante Frage. Darüber muss ich kurz nachdenken».

Diese Mikropause wirkt Mai zufolge souverän. Gleichzeitig gibt dies Bewerbern Zeit, eine strukturierte Antwort zu formulieren.

Das sei besser als auf Knopfdruck loszuplappern oder impulsiv zu reagieren.

Am besten antwortet man kurz und knapp, und so ehrlich wie möglich. Denn in dem Gespräch geht es ja auch darum, dass Bewerberinnen und Bewerber prüfen, ob die Stelle und das Unternehmen zu ihnen passen. Letztlich ist jede Fangfrage also eine Bühne - und so eine Chance, mehr von sich zu zeigen.