Zwei aus drei: Der Vorlauf über 1500 Meter Freistil ist auch ein deutsches Ausscheidungsrennen. Obwohl seine Zeit nicht schlecht ist, muss ein Silbergewinner der EM im Finale zuschauen.

Paris (dpa) – Oliver Klemet und Johannes Liebmann gehen als Goldkandidaten ins EM-Finale über 1500 Meter Freistil. Mit seiner Zeit von 14:48,51 Minuten schwamm Klemet im Vorlauf am schnellsten und lag damit direkt vor dem zweitplatzierten Liebmann. Der 19-Jährige, der über 800 Meter Freistil Europameister wurde, schlug nach 14:50,83 Minuten an.

Mit der fünftschnellsten Zeit (14:52,16) hätte sich eigentlich auch Sven Schwarz souverän qualifiziert. Da jedoch nur zwei Schwimmer einer Nation im Finale zugelassen sind, schied der 800-Meter-Silbergewinner aus.

«Es war anstrengender, als gehofft, nach dem 800er Finale», sagte Liebmann. «Die Form ist eigentlich gut. Das Problem ist nur, zu regenerieren», erklärte er. «Es ist jetzt mein dritter Start gewesen, zwei kommen noch, vielleicht drei. Sich da immer wieder auf das höchste Energielevel zu schießen ist kompliziert, schwierig. Aber ich hoffe, ich kriege es hin.» Der Endlauf findet am Samstagabend statt (Abendsession ab 18.30 Uhr/ZDF).