Ironman-EM
Vorfall bei Ironman Hamburg: Raddefekte durch Metallsplitter
Triathlon Europameisterschaft in Hamburg
Zahlreiche Triathleten waren von dem Zwischenfall beim Ironman in Hamburg betroffen.
Georg Wendt. DPA

Metallsplitter auf der Radstrecke gefährden Triathleten beim Ironman in Hamburg. Starter müssen ihr Rennen mit Raddefekten unterbrechen. Über den Hintergrund will die Polizei nicht spekulieren.

Hamburg (dpa) – Beim Ironman in Hamburg ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Auf einem Teilabschnitt der Radstrecke lagen mehrere Metallsplitter auf dem Asphalt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um millimetergroße Kleinstteile.

Etwa 50 Teilnehmer seien durch Raddefekte gestoppt worden, hieß es von der Polizei. Nach Medienberichten mussten sogar bis zu 150 Triathleten ihr Rennen unterbrechen. Das Profifeld war nicht betroffen. Im Rahmen des Ironman wird der EM-Titel bei den Frauen vergeben.

Über die Hintergründe wollte der Polizei-Mitarbeiter nichts sagen. Mutmaßungen, es handele sich um einen Anschlag, nannte er «Spekulation».

© dpa-infocom, dpa:260607-930-185710/1

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Sport

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