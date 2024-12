Vor Rhein-Main-Derby: Eintracht im Tief, Mainz im Hoch

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt und der 1. FSV Mainz 05 müssen im Rhein-Main-Derby der Fußball-Bundesliga auf wichtige Schlüsselspieler verzichten. Bei den Hessen wird Abwehrspieler Tuta am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fehlen, bei den Mainzern Nationalspieler Jonathan Burkardt.

Die Eintracht will dennoch im 44. und letzten Pflichtspiel des Jahres in die Erfolgsspur zurück und die Punkte daheim behalten. Man wolle alles heraushauen, was im Tank ist, sagte Trainer Dino Toppmöller. Ein Weihnachtsgeschenk haben sich die Frankfurter schon gemacht. Unabhängig vom Ausgang der Partie werden sie auf einem Champions-League-Platz überwintern.

Mainz befindet sich dagegen nach dem jüngsten Coup gegen Rekordmeister Bayern München und dem Sprung auf Rang sieben im Stimmungshoch und kommt mit großem Selbstvertrauen. Das Team kann mit einem Sieg bis auf zwei Punkte zur Eintracht aufschließen.