Kevin Trapp hat fast 400 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt bestritten. Vor dem Duell der Hessen mit Galatasaray Istanbul steht der nach Paris gewechselte Torwart noch einmal im Mittelpunkt.

Frankfurt/Main (dpa) – Kevin Trapp nimmt auf großer Bühne Abschied von Eintracht Frankfurt. Der im Sommer zum FC Paris gewechselte Ex-Nationaltorwart wird vor dem Champions-League-Auftakt des Fußball-Bundesligisten gegen Galatasaray Istanbul am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) von den Hessen feierlich verabschiedet.

«Kevin hat eine Rolle für den Club, die Mannschaft und auch die Fans eingenommen, war als Gesicht eine Figur, eine Legende, eine Ikone und für mich der größte und bedeutendste Torwart, den wir je im Trikot von Eintracht Frankfurt hatten», hatte Vorstandssprecher Axel Hellmann den 35-Jährigen unlängst gewürdigt.

Trapp stand insgesamt zehn Jahre lang im Tor der Eintracht und absolvierte insgesamt 383 Pflichtspiele für die Hessen. Sein größter Erfolg war der Triumph in der Europa League 2022. «Über Jahre war er eines der Gesichter der Eintracht, Kapitän und Führungsspieler, und hat entscheidend zu unseren Erfolgen beigetragen», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche über den langjährigen Eintracht-Kapitän.