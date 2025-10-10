Fußball Vor Israel-Spiel in Norwegen: Infantino appelliert an Fans dpa 10.10.2025, 04:25 Uhr

i Gianni Infantino Stefan Jeremiah. DPA

Die WM-Qualifikation führt Israels Fußballer nach Norwegen und Italien. In beiden Ländern gibt es Kritik wegen des israelischen Vorgehens in Gaza. Auch der FIFA-Präsident äußert sich.

Rom (dpa) - FIFA-Präsident Gianni Infantino ruft angesichts der politischen Brisanz vor dem Länderspiel zwischen Norwegen und Israel die Fans zur Ruhe auf. Die Menschen sollten sich über den Friedensplan freuen und «den Prozess unterstützen», sagte der Chef des Fußball-Weltverbands vor Medienvertretern am Rande der Generalversammlung der europäischen Club-Vereinigung ECA in Rom.







