Vor Halbfinale: Krawietz/Pütz verlieren zum Gruppenabschluss

Turin (dpa) – Das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat zum Gruppenabschluss bei den ATP Finals in Turin eine sportlich bedeutungslose erste Niederlage hinnehmen müssen. Die US-Open-Finalisten verloren eine spannende und umkämpfte Partie gegen die zuvor sieglosen Rohan Bopanna/Matthew Ebden (Indien/Australien) mit 5:7, 7:6 (8:6), 7:10.

Zwei Matchbälle wehrte das deutsche Duo im Tiebreak des zweiten Satzes ab und rettete sich in den entscheidenden Match-Tiebreak. Einen deutlichen Rückstand (3:8) machten die beiden darin noch wett, mussten sich dann aber beim insgesamt dritten Matchball gegen sich geschlagen geben.

Krawietz/Pütz waren allerdings schon zuvor als erstes deutsches Doppel in der 55-jährigen Turniergeschichte ins Halbfinale des Saisonfinals eingezogen und standen bereits als Sieger ihrer Vorrundengruppe fest.

Neuauflage vom US-Open-Endspiel

Am Samstag kämpft das erfolgreichste Duo der deutschen Davis-Cup-Geschichte nun in einer Neuauflage des US-Open-Endspiels gegen das australische Duo Max Purcell und Jordan Thompson um den Finaleinzug. Im September hatte die deutsche Paarung in New York 4:6, 6:7 (4:7) verloren und den Grand-Slam-Titel verpasst.

In Turin gewannen Krawietz und Pütz zuvor bei ihrem gemeinsamen Debüt bei den ATP Finals ihre ersten beiden Partien mit starken Leistungen.