Mit vier Niederlagen aus vier Spielen waren die Tampa Bay Buccaneers in die neue NFL-Saison gestartet. Ausgerechnet mit einer deutschen Sportikone als Zuschauer gelingt nun in Dallas der erste Sieg.

Dallas (dpa) – Nach vier Niederlagen in Serie haben die Tampa Bay Buccaneers in der nordamerikanischen American-Football-Liga NFL ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Vor den Augen von Basketball-Legende Dirk Nowitzki gewann das Team um Aushilfsquarterback Jalon Daniels das Thursday Night Game bei den favorisierten Dallas Cowboys mit 24:16.

Als Favorit war Tampa Bay in die NFC South gestartet, erlebte aber einen katastrophalen Saisonstart – und verlor zuletzt auch noch Stamm-Quarterback Baker Mayfield mit einer Daumenverletzung. So musste nach seiner Heimpremiere in der vergangenen Woche erneut Daniels ran. Der 23-Jährige sah zunächst, wie sein Team im ersten Viertel mit 0:7 in Rückstand geriet. Doch die Bucs glichen nach Daniels-Pass zu Beginn des zweiten Viertels aus – und gingen nach einem Field Goal der Cowboys mit einem 7:10-Rückstand in die Pause.

Im dritten Viertel schlug dann die Stunde der Gäste. Durch zwei Touchdowns und ein weiteres Field Goal zog Tampa Bay auf 24:10 davon. Dallas kam zwar noch einmal heran, erlaubte sich 76 Sekunden vor Schluss jedoch den entscheidenden Ballverlust.