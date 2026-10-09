NFL
Vor den Augen von Nowitzki: Tampa Bay holt ersten Sieg
Dallas Cowboys - Tampa Bay Buccaneers
Quarterback Jalon Daniels wirft für die Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys einen Touchdown.
Tony Gutierrez. DPA

Mit vier Niederlagen aus vier Spielen waren die Tampa Bay Buccaneers in die neue NFL-Saison gestartet. Ausgerechnet mit einer deutschen Sportikone als Zuschauer gelingt nun in Dallas der erste Sieg.

Lesezeit 1 Minute

Dallas (dpa) – Nach vier Niederlagen in Serie haben die Tampa Bay Buccaneers in der nordamerikanischen American-Football-Liga NFL ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Vor den Augen von Basketball-Legende Dirk Nowitzki gewann das Team um Aushilfsquarterback Jalon Daniels das Thursday Night Game bei den favorisierten Dallas Cowboys mit 24:16.

Als Favorit war Tampa Bay in die NFC South gestartet, erlebte aber einen katastrophalen Saisonstart – und verlor zuletzt auch noch Stamm-Quarterback Baker Mayfield mit einer Daumenverletzung. So musste nach seiner Heimpremiere in der vergangenen Woche erneut Daniels ran. Der 23-Jährige sah zunächst, wie sein Team im ersten Viertel mit 0:7 in Rückstand geriet. Doch die Bucs glichen nach Daniels-Pass zu Beginn des zweiten Viertels aus – und gingen nach einem Field Goal der Cowboys mit einem 7:10-Rückstand in die Pause.

Im dritten Viertel schlug dann die Stunde der Gäste. Durch zwei Touchdowns und ein weiteres Field Goal zog Tampa Bay auf 24:10 davon. Dallas kam zwar noch einmal heran, erlaubte sich 76 Sekunden vor Schluss jedoch den entscheidenden Ballverlust.

© dpa-infocom, dpa:261009-930-812769/1

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