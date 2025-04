Washington (dpa) – Alexander Owetschkin hat es geschafft: Der Eishockey-Star der Washington Capitals hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL den lange Zeit für unerreichbar gehaltenen Torrekord eingestellt. Auf der Tribüne applaudierte die Legende Wayne Gretzky höchstpersönlich, während Owetschkin nach Treffer Nummer 894 unten auf dem Eis eine Ehrenrunde drehte. Auch dank der beiden Tore des 39-Jährigen gewannen die Washington Capitals 5:3 gegen die Chicago Blackhawks.

«Das ist etwas ganz Besonderes, ein historischer Moment», sagte Owetschkin: «Es bedeutet mir so viel.» Besonders wertvoll sei dabei, «dass ich es hier zu Hause, vor Familien, Freunden und Fans geschafft habe», sagte «Ovi», der die Anwesenheit von Gretzky als «riesige Ehre» bezeichnete. «Ich bin so stolz auf ihn», erwiderte Gretzky: «Alex hat diesem Spiel, dieser Stadt und seinem Land sehr viel gegeben. Es ist einfach wunderbar.»

Dass der Rekord in diesem Spiel mindestens egalisiert werden würde, hatte sich schon früh angedeutet. Nach nicht einmal vier Minuten netzte Owetschkin zur frühen Führung ein. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss war es dann so weit: Der Stürmer setzte in Überzahl zu einem Schlagschuss an, wie er es in den 1486 Spielen seiner Karriere unzählige Male getan hatte, und versenkte die Scheibe zum 4:3 im Netz.

Gretzky buchte Flugticket erst am Vortag

«So viele Tore zu machen ist dermaßen hart, egal in welcher Ära», sagte Gretzky anerkennend, der seine Laufbahn im Jahr 1999 beendet und für den Rekord sieben Partien weniger benötigt hatte. Der Kanadier verriet außerdem, dass Ticket nach Washington erst am Vortag gebucht zu haben: «Ich bin froh, dass ich hier bin», sagte Gretzky: «Ich hatte gestern das Gefühl, dass er heute vielleicht dreifach trifft.»

In der laufenden Saison hat Owetschkin nun 41-mal getroffen und liegt in dieser Statistik auf Rang drei. Bester Torschütze ist der derzeit verletzte Leon Draisaitl mit 52 Treffern. Mit noch sechs weiteren Spielen vor Beginn der Play-offs bleibt Owetschkin reichlich Zeit, den Rekord für sich allein zu beanspruchen. Die nächste Gelegenheit bekommt der Stürmer am Sonntagabend, wenn die Capitals bei den New York Islanders zu Gast sind.

Reichel verpasst historischen Moment wegen Undiszipliniertheit

Chicagos Lukas Reichel verpasste die historische Partie aus kuriosem Grund. Der Nürnberger hatte ein Team-Meeting der Blackhawks verpasst und war deswegen für ein Match aus dem Kader gestrichen worden. Während die Capitals längst für die Play-offs qualifiziert sind, hat Chicago als Vorletzter der Western Conference nichts mit der K.o.-Phase zu tun.

Dieser einen Schritt näher kamen die Detroit Red Wings mit Moritz Seider. Detroit gewann 5:3 gegen die Carolina Hurricanes und hat mit 35 Siegen in der Eastern Conference vier Punkte Rückstand auf den letzte Wild Card für die Play-offs. Verteidiger Seider blieb ohne Scorerpunkt.